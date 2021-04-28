Öğrencilere staj müjdesi: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi açıkladı...

Bu sürecin tamamlanmasının ardından stajyer havuzu dün itibarıyla işverenlerin erişimine açıldı. İşverenler, adayların kişisel bilgilerini görmeden, sadece yetkinliklerine dayanan değerleme puanlarına göre 2021 sonuna kadar staj tekliflerini gönderebilecek.

YURT DIŞINDAN BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Bu yıl sadece bir staj yapma imkanı bulunan öğrenciler, kendilerine iletilen teklifler arasından en uygununu seçerek stajlarını tamamlayacak ve kariyer gelişimleri için önemli bir adım atmış olacak.