Samsung Ailesi’nin 11 milyar dolarlık vergisine sanat çözüm oldu

Geçtiğimiz Ekim ayında hayatını kaybeden Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee'nin ailesine 11 milyar dolarlık veraset ve intikal vergisi kaldı. Aile Monet, Dali gibi 23 bin önemli eseri müzelere bağışlayarak bu verginin bir parça da olsa indirilmesini bekliyor...

Dünyadaki en zengin iş insanlarının ortak özelliklerinden biri de sanata yatırım yapmaları ve 'başyapıt' olarak adlandırılan nadide parçaları koleksiyonlarına dahil etmeleri.

Ekim 2020'de hayatını kaybeden, 40.8 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee'nin de hatırı sayılı bir sanat koleksiyonuna sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz.

2014 yılında oğlu Lee Jae-yong ile birlikte Forbes Dergisi tarafından dünyanın en güçlü 35. kişisi ve en güçlü Koreli ilan edilmişti.

2020 yılı içinde akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybeden işadamı arkasında hatırı sayılı bir servetle birlikte yaklaşık 11 milyar dolarlık veraset ve intikal vergisi bıraktı.

Samsung Ailesi ise hafta içi yaptığı açıklamada Güney Koreli işadamının koleksiyonundan 23 bin sanat eserini iki devlet müzesine bağışlayacaklarını açıkladı. Bu sayede 11 milyar dolarlık vergiden de indirim alma imkanları doğacak.

ESERLER ARASINDA PICASSO VE MONET DE VAR

Aile her fırsatta devlete görevlerini sonuna kadar yerine getireceğini vurguluyor. Müzelere bağışlanacak eserlerden birçoğu Kore Ulusal Müzesi'ne gidecek. Bu eserlerin bir kısmı Kore hükümeti tarafından Ulusal Hazine ilan edilmiş. 1200 eser ise Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi'ne (MMCA) bağışlanacak.

MMCA'ya bağışlanacak eserler arasında ise Avrupalı büyük ustalar var. Claude Monet, Salvador Dali, Paul Gauguin ve Pierre Auguste Renoir gibi sanatçıların başyapıtları bu eserlerden sadece birkaçı.

GEZEN SERGİLER OLACAK

Müze 2021 yılı içerisinde işadamının adı altında özel koleksiyon sergilerine yer verecek. Ayrıca zaman zaman bu sergileri farklı yerlere de götürmeyi planlıyorlar.