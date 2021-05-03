Ozan Elektronik Para, UnionPay International üyesi oldu

Ozan Elektronik Para; 2021 Şubat ayında kullanıcılarla buluşturduğu Ozan SuperApp ürünüyle Türkiye ile birlikte İngiltere, Avrupa Birliği ülkeleri, ABD ve Uzak Doğu'da da hizmet vermek üzere gerekli lisans ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, global hedeflerini gerçekleştirmek üzere önemli bir adım atan elektronik para kuruluşu, UnionPay International üyeliğini resmen duyurdu ve Uzak Doğu pazarının kapısını önemli bir kilometre taşıyla açmış oldu.

Ozan Elektronik Para CEO'su Ömer Suner: ''UnionPay International ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile Ozan SuperApp kullanıcıları uygulama içerisinden kolaylıkla UnionPay sanal kartlarını oluşturabilecekler.''

Ömer Suner: ''Ozan SuperApp ile Türkiye'den dünyaya yepyeni bir yolculuğa hazırlanıyoruz. Özellikle Çin, Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere oldukça stratejik gördüğümüz Uzak Doğu pazarına UnionPay International üyeliğimiz ile hızlı bir giriş yapabileceğiz. İş birliğimiz sayesinde Ozan SuperApp kullanıcıları uygulama içerisinden kolaylıkla UnionPay sanal kartlarını oluşturabilecekler. Çok kısa bir sürede global çapta gerçekleştirdiğimiz iş ortaklıklarımızdan dolayı çok heyecanlıyız'' dedi.

Ozan Elektronik Para, ayrıca geçtiğimiz günlerde açık bankacılık alanında Türkiye'de Albaraka Türk Katılım Bankası ile oldukça önemli bir iş birliğine de imza atmıştı.

Ozan Elektronik Para Hakkında

Kullanıcılarını geleceğin finansal servisleriyle buluşturmak üzere yola çıkan Ozan Elektronik Para, 6493 sayılı yasa kapsamında BDDK tarafından lisanslanmış, Ocak 2020 itibariyle ise tüm faaliyetlerini TCMB'nin denetim ve gözetiminde sürdüren bir elektronik para kuruluşudur.



Ozan Elektronik Para geliştirdiği Ozan SuperApp uygulaması ile kullanıcılarına tüm dünyada, saniyeler içerisinde hesap açmadan para transferine, ön-ödemeli karttan, değerli maden alım satımına kadar tüm finans ürünlerini sunarken aynı zamanda günlük hayata dokunan mesajlaşma uygulamalarından e-ticarete, uçak bileti satın almadan market siparişine kadar birçok hizmeti de tek bir uygulama üzerinden kullanıcılarıyla buluşturmayı hedeflemektedir.



Uluslararası lisans çalışmaları ile yakında İngiltere, Avrupa, ABD'de de faaliyetlerine başlamaya hazırlanan girişimin İstanbul ve Londra'da ofisleri bulunmaktadır.