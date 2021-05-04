Avrasya Tüneli’yle 111 milyon saat zaman tasarrufu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'ni ziyaret etti. Tünelin İstanbul'da trafik sıkışıklığını önemli ölçüde rahatlattığını belirten Karaismailoğlu, "Kozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, tüneli kullanan sürücülerin, toplamda 111 milyon saat zaman tasarrufu, 152 bin ton yakıt tasarrufu, 64 bin ton emisyon azalımı, 1.3 milyar araç-km azalması ile oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda ülke ekonomisine katkısı 6 milyar lirayı buldu" dedi. Karaismailoğlu'nun verdiği bilgiye göre, 4 yılda tüneli kullanan araçların yüzde 86'sı İstanbul plakalı olurken, onu Ankara, Kocaeli, Bursa ve İzmir izledi. 2020'de Avrasya Tüneli'nde arızalanan, yakıtı biten, kaza yapan araçlara ortalama 1 dakika 58 saniye içinde müdahale edildi.2020'DE kullanıcıların hizmetine açılan Avrasya Tüneli mobil uygulamasını indiren sürücü sayısının 44 bine ulaştığı kaydeden Karaismailoğlu, "Sürücülerin plaka borcu ödemelerini hızlı takip etmesini ve ihlalli geçiş bildirimi almalarını sağlayan uygulama, ihlalli geçişlerin de önemli oranda azalmasını sağladı. Mobil uygulamada Masterpass ile otomatik ödeme talimatı veren sürücüler HGS ve OGS'lerinde bakiye olmadığı durumlarda dahi geçiş ödemelerini kayıtlı kredi kartlarıyla ödeyebiliyor" dedi.