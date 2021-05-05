Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin milyarder ünvanını aldı

Parayı 2015'te piyasaya süren Vitalik Buterin, dünyanın en genç kripto milyarderi unvanını aldı. Elindeki 333 bin 410 adet Ethereum ile 1 milyar doları aşkın serveti kaptı! Şu anki piyasa değeri 376 milyar dolar olan Ethereum, bankalar ve sigorta şirketleri gibi geleneksel finansal aracılarının yerini almayı amaçlıyor. 1994'te Moskova'da doğan ve Kanada'ya taşınan Buterin ailesini sır gibi saklıyor.

HACİM 5 TRİLYON!

Amerikalı ekonomist Jeffrey Tucker, kripto para hacminin 2.5 trilyon dolar olduğunu söyledi. "Ancak gerçek rakam 5 trilyon dolar olabilir. Çünkü tüm borsalar kayıtlı değil" dedi.