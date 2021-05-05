Pandemide kurye sektörü büyümeye devam ediyor

Lojistik sektörü globalde ve Türkiye'de hızla büyürken pandemiyle birlikte yatırımcıların da gözbebeği haline geldi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle sosyal mesafeyi korumak amaçlı evde kaldığımız günlerde online alışverişe olan talep kurye sektöründe de hızlı büyümeye yol açtı. Yapılan araştırmalar temel ihtiyaçlardan kişisel bakıma, ev dekorasyonundan giyime kadar pek çok alanda online alışverişte artış yaşandığını gösteriyor. Artan bu alışveriş talebiyle pandemi döneminde kurye sektörü de iş hacmini katlayarak arttırdı.

Lojistik sektöründe girişimler ön plana çıktı

Pazarda yaşanan bu değişim ise lojistik sektöründeki girişimcilerin ön plana çıkmasını sağladı. Teknoloji altyapısı güçlü olan ve 2020 yılından önce kurulan girişimler yatırımcıların da dikkatini çekti. Müşterilerin ihtiyaçlarına uygun teslimatı yerli yazılım ve yeni nesil teknolojiyle buluşturduklarını söyleyen PackUpp Kurucu Ortağı ve CEO'su Semih Emre Özcan, "1 yılda 1 milyondan fazla paket teslimatı yaptık. Paketi kullanıcıya teslim etme noktasında Haritadan Canlı İzleme ve Komşuma Bırak özelliğiyle % 100 başarı sağlıyoruz" dedi.