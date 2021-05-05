Son dakika haberi: Bakan Derya Yanık duyurdu: Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatacak...

Çocuklarımızın üstün yararı doğrultusunda korunmaya ihtiyacı olan çocukları aileleri yanında destekleyerek aile bütünlüğünü korumaya çalıştıklarını belirten Bakan Yanık, "Mayıs ayı içerisinde Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) alan 139 bin çocuğumuz için 159 milyon TL ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.