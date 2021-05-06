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Giriş Tarihi: 6.5.2021

ödemesi alanlara müjde…

Sosyal destek ödemesi alanlara müjde…

Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri vatandaşların hesabına yatmaya başladı. 12 Mayıs’a kadar süreç tamamlanacak

Hükümet, pandeminin başladığı ilk günden bu yana olduğu gibi kapanma döneminde de sosyal desteğe ihtiyacı bulunan vatandaşlara kolaylıklar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti ödemelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Ödemeler dün itibarıyla başladı, 12 Mayıs tarihine kadar hesaplara yatırılacak. Çocukların üstün yararı doğrultusunda korunmaya ihtiyacı olan çocukları aileleri yanında destekleyerek aile bütünlüğünü korumaya çalıştıklarını belirten Bakan Yanık, "Mayıs ayı içinde SED alan 139 bin çocuğumuz için 159 milyon TL ödeme yapacağız. Çocuklarımızın ailelerinin yanında büyümelerini önemsiyoruz. Sosyal hizmetlerde aile bütünlüğünü önceleyerek çocuklarımızın aileleri yanında toplumsal hayata katılım sağlayan, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz. SED hizmetimiz kapsamında binlerce çocuğumuz kendi ailesinin yanında başta ekonomik açıdan olmak üzere destekleyici hizmetlerimizden faydalanıyor" diye konuştu. ANKARA
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Sosyal destek ödemesi alanlara müjde…
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