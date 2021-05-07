Kardemir kârlılıkta rekor kırdı

Kasım 2020'de yeni yönetimin iş başına geldiği Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (Kardemir), 2021'de tarihinin en yüksek ilk çeyrek kâr rakamına imza attı. 2020'nin ilk çeyreğinde Kardemir 161.7 milyon TL zarar açıklayan Kardemir, bu yılın aynı döneminde 501.3 milyon TL kâra geçti. Kardemir, ilk çeyrekte cirosunu da yüzde 80 artırarak 2.7 milyar liranın üstüne taşıdı. Yapılan açıklamada, şirketin, dünya demir ve çelik sektörünün yakaladığı ivmenin ve proaktif yönetim anlayışlarının etkisiyle yüksek bir kârlılık elde ettiği belirtildi. Üretim verimliliği alanındaki iyileştirmeler, etkin finansal yönetim, artan ürün çeşitlili ve geliştirilen müşteri portföyü kârlılığa olumlu yansıdı.