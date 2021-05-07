Son dakika: Kanal İstanbul neden gerekli? Projenin maliyeti ne kadar? Bakan Karaismailoğlu açıkladı

PROJEYLE İLGİLİ BİLGİ İSTEYEN ÜLKELER VAR

Hem ülke ekonomisi kazanacak hem stratejik güç sağlayacak. Bu projeyle ilgili bizden bilgi isteyen ülkeler var. Kendi ölçeğinde dünyanın en sıralı projelerinden biri olacak. En az 5 yıl sürmesi gerek bir proje gibi gözüküyor. İnşallah bitirip ülkemize kazandıracağız.

6 KÖPRÜNÜN MALİYETİ 1,4 MİLYAR DOLAR OLACAK

200'e yakın bilim adamıyla bu proje hazırlandı. Karşı çıkan zihniyet birinci köprünün de yapılmamasını istiyordu. Yeşil alanlar dışarıda kalıyor. Hiçbir yeşil alan zarar görmeyecek. Buradaki kaybedeceğimiz su havzasını yeni yapacağımız 2 barajla daha fazlasını kazandıracağız. İstanbul'u susuzlukla tanıştıran CHP bize su dersi vermeye kalkıyor. 6 köprünün maliyeti 1,4 milyar dolar olacak.