Son dakika: Kanal İstanbul neden gerekli? Projenin maliyeti ne kadar? Bakan Karaismailoğlu açıkladı

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı canlı yayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim" dediği asrın projesi Kanal İstanbul ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
KANAL İSTANBUL'A NEDEN İHTİYAÇ DUYULUYOR?
Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"Kanal İstanbul da önemli projelerimizden biri. Kanal İstanbul bayadır ülke gündeminde. Hiçbir şey yapılmadığı algısı doğru değil.
Kanal İstanbul'a niye ihtiyaç duyuyoruz. Ona bakmak lazım. Biz 2053'ün 2071'in ülkemizin 100 yıllık planlarını yapıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı bunları yapmak bir güç ve vizyon ister. Karadeniz artık ticari bir göl olmaya başladı.
İSTANBUL'DAN GEÇEN GEMİ SAYISI 50 BİNİ BULDU
İstanbul'dan geçen gemi sayısı 50 bini bulmuştu. Gemi hacimleri büyüdü, bunu kaldıracak yapıya ihtiyaç var. İstanbul Boğazı'ndan güvenli geçiş sadece 25 bin geçmesi gerekiyor.
KANAL İSTANBUL ALTERNATİF BİR SU YOLU OLACAK
Artık öyle bir yere gelecek ki İstanbul'dan bu gemiler geçemeyecek. Beklemeye başlayacak ve sıra olacaklar. Alternatif bir su yolu Kanal İstanbul olduğu için burayı kullanacaklar.
KANAL İSTANBUL'UN TEMELİ İÇİN TARİH VERDİ
Kanal İstanbul'un maliyeti yaklaşık 15 milyar dolar. İhaleye çıkılınca bu rakamlar düşecektir. Lider ülke olmak için Kanal İstanbul olmazsa olmaz. Bu eşi benzeri olmayan boğazlara sahip çıkmamız gerekiyor. Genel projeye yük getirmeden bu projeyi yapacağız. Haziran sonu itibarıyla ilk köprümüzün temelini atacağız. 6 tane köprümüz var. 2021 yılı Kanal İstanbul için çok hareketli bir yıl olacak. Hem ülke ekonomisi kazanacak hem stratejik güç sağlayacak.
PROJEYLE İLGİLİ BİLGİ İSTEYEN ÜLKELER VAR
Hem ülke ekonomisi kazanacak hem stratejik güç sağlayacak. Bu projeyle ilgili bizden bilgi isteyen ülkeler var. Kendi ölçeğinde dünyanın en sıralı projelerinden biri olacak. En az 5 yıl sürmesi gerek bir proje gibi gözüküyor. İnşallah bitirip ülkemize kazandıracağız.
6 KÖPRÜNÜN MALİYETİ 1,4 MİLYAR DOLAR OLACAK
200'e yakın bilim adamıyla bu proje hazırlandı. Karşı çıkan zihniyet birinci köprünün de yapılmamasını istiyordu. Yeşil alanlar dışarıda kalıyor. Hiçbir yeşil alan zarar görmeyecek. Buradaki kaybedeceğimiz su havzasını yeni yapacağımız 2 barajla daha fazlasını kazandıracağız. İstanbul'u susuzlukla tanıştıran CHP bize su dersi vermeye kalkıyor. 6 köprünün maliyeti 1,4 milyar dolar olacak.
8 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK
Rize Lojistik Limanı 30 farklı sektörde 8 bin kişiye istihdam sağlayacak. Bölgesel kalkınmaya önem veriyoruz. Bu limanı da yapmamız için denize uygun taş bulmamız lazım. 10 farklı yerde inceleme yapıldı. En uygun yerin bu bölge olduğu gösterildi.
Maalesef yanlış dezenformasyonlar. Biz sadece liman için oradan taş alacağız. Maden arama iddiaları doğru değil. Bölge halkıyla konuşuyoruz. Orada etkilenen 10 ağaç olursa yerine 100 ağaç dikeceğiz. Bazı marjinal gruplar bölgeyi karıştırmak için yanlış bilgi yayıyorlar. Bu bölgeye yapılacak bir yatırımın düşmanlığıdır. Bölge halkının geleceğin için, bölge halkının ekonomisine katkı vermek için geliştirilmiş bir proje."