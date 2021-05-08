‘20'li yaşlar challenge’ akımı için uyarı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada popüler olan "20'li yaşlar challenge" ve benzeri akımlarla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan uyarı geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sayan, "Kişisel verilerimiz bizi belirli veya belirlenebilir hale getiren, bizi tanımlayan ve bize ait olan bilgilerimiz. Bu sebeple kişisel verilerimizi korurken, özellikle de sosyal medyada paylaşırken daha hassas davranmalıyız" dedi. Sayan, kişisel verileri ve yüz ifadelerini kopyalan bu gibi akımların, görsel veri işleme alanına zemin hazırladığını bildirdi.Mümkün olduğunca dikkatli davranılması gerektiğini vurgulayan Sayan, yapay zeka teknolojilerinin çözmeye çalıştığı sorunlardan birinin de yaşlanmanın oluşturduğu yüzdeki değişikliklere karşı algoritmalara direnç kazandırmak olduğuna işaret etti.Sayan, kişinin şimdiki haliyle eski halinin değişiminden, yapay zeka algoritmalarını besleyecek istatistiki veriler oluşturulduğu uyarısında bulundu.