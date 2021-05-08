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Giriş Tarihi: 8.5.2021 09:35 Son Güncelleme: 8.5.2021 09:37

! Öğrenciler dikkat! - çalışanlar için müjde geldi

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
SON DAKİKA! Öğrenciler dikkat! Part time-Yarı zamanlı çalışanlar için müjde geldi

haberi…Büyük çoğunluğunu gençler ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu ‘Part-time, ’ çalışanlar için müjdeyi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan verdi. Bakan Elvan, bu çalışanlar için yıllık izinlerinde ücret ödenmesi ve hakkı kazanmaları yönünde düzenleme yapılacağını açıkladı.

Son dakika haberler…Hükümet, yasalarda "kısmi süreli çalışma" olarak nitelendirilen part-time, yarı zamanlı çalışanların sosyal güvenlik, yıllık ücretli izin, kıdem tazminatı haklarını güvence altına alıyor.

Önceki gün bir TV programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yarı zamanlı çalışanların yıllık izinlerinde ücret ödenmesi, kıdem tazminatı hakkı kazanmaları yönünde düzenleme yapacakları müjdesini verdi.

Özellikle gençler ve üniversite öğrencilerinin yarı zamanlı çalıştığını anlatan Elvan, "Yarı zamanlı çalışanların yıllık izinlerinde ücret ödenmesini sağlayacağız" diye konuştu.

Kripto para platformlarının denetlenmesi konusunda gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Elvan, Gelir İdaresi ile vergi konusunda çalışma yürüttüklerini açıkladı.

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SON DAKİKA! Öğrenciler dikkat! Part time-Yarı zamanlı çalışanlar için müjde geldi
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