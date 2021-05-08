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Giriş Tarihi: 8.5.2021 09:21 Son Güncelleme: 8.5.2021 09:23

! Resmi Gazete'de yayımladı: 4 ay yapılacak!

AA
SON DAKİKA! Resmi Gazete'de yayımladı: 4 ay ek ödeme yapılacak!

Covid-19 salgını döneminde özverili çalışmalar sergileyen binlerce için sevindiren gelişme yaşandı. Buna göre sağlık çalışanlarına yapılacak 4 aylık için düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, 1 Nisan 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.

Yeni düzenlemeye göre, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı, bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek.

Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

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SON DAKİKA! Resmi Gazete'de yayımladı: 4 ay ek ödeme yapılacak!
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