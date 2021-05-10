Bank Asya davası eylülde başlıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait olan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildikten sonra iflasına karar verilen Bank Asya'nın A Grubu hissedarlarının çeşitli hapis cezalarına çarptırılmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Savcılık hazırladığı yeni iddianameyle bankanın müsaderesini talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 127 sayfalık iddianamede TMSF Hukuk İşleri Daire Başkanlığı da suçtan zarar gören olarak yer alırken, Bank Asya'nın A Grubu hissedarları olan 61 sanıkla ilgili daha önce de iddianame düzenlenip dosyanın karara bağlandığı anlatıldı. Bank Asya'nın yöneticilerine yönelik 2018'de hazırlanan iddianame sonrası İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 61 sanık hakkında geçtiğimiz günlerde karar verilmişti.Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede FETÖ'nün kara para aklarken Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin üs şeklinde kullanıldığını belirtilerek şu ifadelere yer verildi: 2011- 2013 yılları arasında swift kayıtlarına göre çoğunlukla Finansbank A.Ş.'nin Bahreyn Şubesi, Akbank ve Garanti Bankası'nın Malta şubesinde bulunan Koza Altın A.Ş.'ye ne ait hesaplar ile şirketin Türkiye'de bulunan hesapları arasında milyarlarca dolar paranın gelip gittiği, ayrıca hazırlanan MASAK raporuna göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kayıtlarında Koza Altın A.Ş.'nin Bahreyn ve Malta'daki kendi hesaplarına yaklaşık 5 milyar doları, Koza Anadolu Metal A.Ş.'nin Bahreyn ve Malta'daki kendi hesaplarına yaklaşık 800 milyon oları ve Koza İpek Holding A.Ş.'nin Bahreyn, Malta ve Kıbrıs'ta kendi hesaplarına yaklaşık 1.24 milyar doları gönderdiği yürütülen soruşturma ile ilgili düzenlenen MASAK raporunda belirtilmiştir. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Dosyayı inceleyen mahkeme tarafından hazırlanan tensip zaptında müflis Asya Bankası A.Ş., iflas dairesinin adına ve suçtan zarar gören TMSF Başkanlığı adına davetiye çıkarıldı. Mahkeme, bankanın müsadere edilmesinin görülmesi için duruşmayı eylüle erteledi.