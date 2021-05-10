Otomotivde değişim rüzgarları! Dizel azaldı, elektrikli ve hibrit satışları arttı

Otomotiv sektöründe son yıllarda ciddi bir değişim var. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Nisan 2021'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 72,4 büyüyerek 260 bin 148 oldu.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 68,7 artışla 204 bin 839 ve hafif ticari araç satışları yüzde 88,1 yükselişle 55 bin 309 olarak kayıtlara geçti.