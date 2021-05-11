2.5 milyon kişi nefes aldı

Hükümetin pandemi ve kapanma döneminde sağladığı sosyal destekler vatandaşa nefes aldırmaya devam ediyor. Nakdi ücret destekleri dün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanırken, evde bakım yardım ödemeleri de bayram öncesi gerçekleştirilecek.Kapanma döneminde çalışma belgesi olanlar işe gitmeye devam ederken, uzaktan çalışmaya uygun olmayan işler için kısa çalışma ve nakdi ücret desteği devreye girdi. Hükümetin hem işçi hem işvereni korumak için yaşama geçirdiği nakdi ücret desteğinde nisan ayı ödemeleri dün itibarıyla hesaplara yatırıldı. Salgın döneminde toplam 2.5 milyon kişiye verilen nakdi ücret desteği haziran sonuna kadar sürecek. Nakdi ücret desteği kapsamında çalışan başına 1.500 lira ödeme yapılıyor.Nakdi ücret desteğinden, İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında olanlar, 17 Nisan 2020 öncesi işe alınanlar, kısa çalışma ödeneği almayanlar, emekli aylığı bulunmayanlar yararlanabiliyor. Ev hizmetlerinde ayda on günden fazla çalışırken işsiz kalan veya izne çıkartılanlar da nakdi ücret desteği alabiliyor. Ücretsiz izne ayrılanların nakdi ücret desteği başvurusu çalıştıranlarca yapılıyor. Nakdi ücret desteği bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödeniyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün yaptığı açıklamada, nakdi ücret desteği ödemelerinin dün yapıldığını duyurdu. Bilgin, yazılı açıklamasında, ödemelerin banka hesapları üzerinden gerçekleştirildiğini belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını bildirdi.İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kapatılan yeme içme sektörü, hamam, internet kafe, spor salonu gibi işyeri için nakdi ücret desteğinden yararlanmada 17 Nisan öncesi işe alınma şartı esnetildi. İstihdam sözü veren işletmeler de teşvik kapsamında işe aldıkları işçiler için bu tarih koşulu olmadan nakdi ücret desteğinden yararlanabiliyor. Nakdi ücret desteği Cumhurbaşkanı kararıyla bin 500 liraya çıkarılırken, ödemelerden damga vergisi kesilmiyor.AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım yardımı ödemelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedefleri olduğunu söyledi. Sosyal hizmet modellerini kurgularken her alanda aile birliğini öncelediklerini belirten Yanık, evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşları da desteklediklerini belirtti. Mayıs ayı evde bakım yardımı ödemelerinin Ramazan Bayramı'na denk geldiğini kaydeden Bakan Yanık, bayram öncesi ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla ödeme tarihinin öne çekildiğini söyledi. Bakan Yanık, "Evde Bakım Yardımı ödemelerini bugün (dün) gerçekleştiriyoruz" dedi. Evde bakım yardımından 536 bin engelli vatandaşın faydalanacağını vurgulayan Bakan Yanık, bu kapsamda mayıs ayında 888.5 milyon TL ödeme yapılacağını söyledi. Bakan Yanık, "10-16 Mayıs Engelliler haftasının 'Erişebilir Türkiye, Engelsiz Yaşam' için vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm kapsamında yılın ilk çeyreğinde 115 bin hak sahibine 209 milyon lira kira yardımı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dönüşüm kapsamında bugüne kadar 490 bin vatandaşa 4 milyar 940 milyon lira yardımda bulunuldu. Kira yardımlarından en çok faydalanan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Elazığ ve Şırnak oldu. Kira yardımlarından en çok faydalanan iller ise riskli alanlarda sırasıyla Şırnak, İstanbul, Antalya, Ankara ve Elazığ oldu.