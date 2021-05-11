Coin çılgınlığı sürüyor

Tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de vatandaşların hayatına 2009 yılında giren bitcoin gibi dijital paralara olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu'na finansal ve parasal hizmetler başlığı altında bugüne kadar 267 coin için marka başvurusunda bulunulduğu öğrenilirken, ilk başvurunun 2012 yılında coin adı altında yapıldığı ortaya çıktı. Bir yandan dolandırıcılık olaylarıyla bir yandan da dünya finans piyasalarının yükselen değeri olarak adından sıkça söz ettiren dijital para coin'ler Türkiye'de de vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.Vatandaşın coin'lere olan ilgisi marka başvurularına da yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Türk Patent ve Marka Kurumu'na bugüne kadar 267 coin için marka başvurusunda bulunuldu. Coin'lerin insanların hayatına 2009 yılında girmesinin ardından Türkiye'de de dijital paralara olan ilgi katlanarak artmaya başladı. İlk markanın coin adı altında 2012 yılında alınmasının ardından, daha yavaş ilerleyen marka başvuruları son 4 ayda rekor seviyelere ulaştı. 2021'in ilk 4 ayında kuruma 117 coin marka başvurusu yapıldı. Bunlar arasında Türkcoin, reiscoin, helalcoin, rabiacoin, emlakcoin, inşaatcoin gibi markalar dikkat çekti.Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da geçtiğimiz günlerde kripto paralarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İki aydır bu konu üzerine çalışıyoruz. Neticesinde biz bir taslak çalışması yaptık. Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz, uygun görmesi halinde de bu noktada adımımızı atacağız. Gelir İdaresi tarafında da özellikle vergilendirme konusunda bir çalışma yürütüyoruz" demişti.Türkıye'de son dönemde kripto paralara olan ilgi ile birlikte dolandırıcılık vakaları da artış göstermeye başladı. Thodex, Vebitcoin ve Goldexco. in ardında yüz binlerce mağdur ve milyarlarca liralık kayıp bıraktı. Öte yandan dün de kripto para borsası Binance para çekimlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Binance kısa bir süre para işlemlerinin yeniden başladığını açıkladı.