Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan GÜNSEL Üretim Tesisleri test sürüş alanında, KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL'i test ederek, üretim tesislerinde incelemelerde bulundu. Test sürüşünde Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı'ya Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel eşlik etti.

Test sürüşünün ardından GÜNSEL Üretim Tesislerini gezen Bakan Arıklı ve beraberindeki heyet, GÜNSEL'in seri üretim çalışmaları ve aracın geliştirme süreci ile ilgili detaylı bilgiler aldı.

Açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, GÜNSEL'in KKTC ekonomisinin önünü açacağını vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, test sürüşü sırasında da Başbakan Yardımcısı Arıklı'ya eşlik etti. GÜNSEL Üretim Tesisleri'ni gezdirirken aracın üretim aşamaları ve seri üretim çalışmaları hakkında da bilgiler paylaşan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Başbakan Yardımcısı Arıklı'ya GÜNSEL'e yaptığı ziyaret nedeniyle teşekkür etti.