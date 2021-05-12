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Giriş Tarihi: 12.5.2021 13:31 Son Güncelleme: 12.5.2021 13:39

hamlesi hız kesmiyor! 'ÇNRA'lı Vuran' ’nın emrinde

AA
Milli teknoloji hamlesi hız kesmiyor! 'ÇNRA'lı Vuran' TSK’nın emrinde

ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından geliştirilen 107 milimetre Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi, () için hazır hale getirilirken, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, " üretimi Vuran aracına entegre edilen 107 milimetre Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) test atışında hedefi başarıyla vurdu. Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı Vuran TSK'nın emrinde" diye konuştu.

ROKETSAN ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından geliştirilen 107 milimetre Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için hazır hale getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerini birleştirerek Mehmetçik'e sahada hızlı çözümler sunduğunu bildirdi.

"TEK SETTE 12 ROKET ATEŞLEYEN ÇNRA'LI VURAN TSK'NIN EMRİNDE"

Demir, "BMC üretimi Vuran aracına entegre edilen 107 milimetre ÇNRA test atışında hedefi başarıyla vurdu. Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı Vuran TSK'nın emrinde." ifadelerini kullandı.

İsmail Demir, paylaşımında, sistemi geliştiren ROKETSAN ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunu da etiketledi.

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Milli teknoloji hamlesi hız kesmiyor! 'ÇNRA'lı Vuran' TSK’nın emrinde
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