Babası için geliştirdi dünyaya sattı

İSTANBUL Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği mezunu olan Aylin Kaya global bir başarı öyküsüne imza attı. Kraft, Nestle ve Baymak ve Siemens gibi markalarda yöneticilik görevleri yapan Kaya, kendi işini kurarak bugün 100 kişinin çalıştığı Duaderm Natural markasını yarattı. Duaderm Natural'in açık yaraları iyileştirme çabasıyla doğmuş bir marka olduğunu söyleyen Aylin Kaya, "Babamızın yatak yarasını iyileştirme çabasıyla doğdu. Şu anda 25 ürünle faaliyet gösteren ve yaklaşık 100 çalışanı olan, gün geçtikçe büyüyen bir şirket olarak hizmet veriyoruz" diye konuştu.