Geçtiğimiz kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa nefes kredisi müjdesi verdi. Esnafa yapılacak yardımlara ilişkin yapılan açıklamada vatandaşların iki ayrı gruba bölüneceğini ve 5 bin ile 3 bin lira hibe yapılacağı belirtilmişti. Öte yandan krediye başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar "Esnafa nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır, kredi kimlere verilecek, şartları nelerdir?" sorularını gündeme taşıdı. İşte esnafa nefes – destek kredisi başvurularına dair merak edilen o detaylar ve gelişmeler…
NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen nefes kredisi, kobilere düşük faizli kredi imkanı sağlıyor. Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve DenizBank arasında yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredidir.
NEFES KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?
Nefes kredisi adlı destek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ'lere veriliyor. Ne zaman verileceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak konuya ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından açıklanacak.
NEFES KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bankaların Kurumsal, Ticari ve KOBİ segmentleri içerisinde yer alan TOBB Üyesi; Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası Üyeleri nefes kredisine başvuru yapabilecek. Başvuru şartları ise bakanlığın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.