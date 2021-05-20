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Giriş Tarihi: 20.5.2021 12:26

Esnaf başvurusu nasıl yapılır? Esnafa nefes kredisi kimlere verilecek, başvuru şartları nelerdir?

Esnaf nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır? Esnafa nefes kredisi kimlere verilecek, başvuru şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdelediği esnaf başvuru süreci bugün binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Salgın sürecinde ekonomik anlamda negatif yönlü etkilenen vatandaşlara sağlanacak olan bu krediyle ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelmişti. Gözler bu noktada “Esnaf nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek, başvuru şartları nelerdir?” sorularına çevrildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada detayların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulacağını belirtti. İşte esnafa nefes – destek kredisi başvurularına ait tüm detaylar…

Geçtiğimiz kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa nefes kredisi müjdesi verdi. Esnafa yapılacak yardımlara ilişkin yapılan açıklamada vatandaşların iki ayrı gruba bölüneceğini ve 5 bin ile 3 bin lira hibe yapılacağı belirtilmişti. Öte yandan krediye başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar "Esnafa nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır, kredi kimlere verilecek, şartları nelerdir?" sorularını gündeme taşıdı. İşte esnafa nefes – destek kredisi başvurularına dair merak edilen o detaylar ve gelişmeler…

NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen nefes kredisi, kobilere düşük faizli kredi imkanı sağlıyor. Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve DenizBank arasında yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredidir.

Esnafa nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır? Nefes kredisi başvuru şartları neler, hangi bankalar verecek?

NEFES KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

Nefes kredisi adlı destek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ'lere veriliyor. Ne zaman verileceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak konuya ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından açıklanacak.

NEFES KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bankaların Kurumsal, Ticari ve KOBİ segmentleri içerisinde yer alan TOBB Üyesi; Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası Üyeleri nefes kredisine başvuru yapabilecek. Başvuru şartları ise bakanlığın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.

NEFES KREDİSİ HANGİ BANKALAR VERECEK?

Nefes kredisi geçtiğimiz yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Denizbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Kredi Garanti Fonu işbirliğiyle vatandaşlara ulaştırılmıştı. Bu yıl da bu bankaların nefes kredisi vereceği ön görülüyor.

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Esnaf nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır? Esnafa nefes kredisi kimlere verilecek, başvuru şartları nelerdir?
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