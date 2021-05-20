NEFES KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

Nefes kredisi adlı destek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ'lere veriliyor. Ne zaman verileceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak konuya ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından açıklanacak.

NEFES KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bankaların Kurumsal, Ticari ve KOBİ segmentleri içerisinde yer alan TOBB Üyesi; Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası Üyeleri nefes kredisine başvuru yapabilecek. Başvuru şartları ise bakanlığın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.