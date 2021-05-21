2. el araç piyasasında kaçınılmaz fiyat artışı kapıda

VavaCars Kurucu Ortağı ve CEO'su Lawrence Merritt, 2. el araç sektörünün ilk çeyreğine dair yaptığı değerlendirmede çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Birinci çeyrekte 1.064.000 ikinci el otomobil satışı gerçekleşirken aynı dönemde sıfır otomobil satışı ise 156 bin seviyelerinde kaldı. Geçen yıla göre %57 artan satış rakamları sıfır otomobilde kampanyaların da etkisiyle rekor üstüne rekor kırdı. Fakat çip krizi ciddi bir bariyer oluşturacak. Dünya'da ve Türkiye'de üretimler durmaya başladı. Üstelik krizin 2022'ye kadar sarkması bekleniyor." dedi.

İlk çeyrekte satılan ikinci elin %58'inin 10 yaş üzerinde olduğunu söyleyen Merritt, "bu oran 2020'de %50 civarındaydı. Bu da alım gücündeki düşüşe dair önemli bir veri diye düşünüyorum. Alım gücü ve tercihlerde gözlemlenen değişikliklere ek olarak %22 olan yüksek taşıt kredi faiz oranı, kur dalgalanması ve belirsizlik piyasayı iyice baskıladı. 20 Mart sonrasında hızla yükselen döviz kurlarına hem sıfır hem de ikinci el otomobil fiyatları hızlı cevap verdi. Sıfırlarda ortalama %8 fiyat artışı gözlemledik. İkinci elde ise önce aniden %14 fiyat artışı yaşanırken sonra dengelenerek %6'lık bir seviyeye geldi."

FİYAT ARTIŞI KAÇINILMAZ

İkinci el piyasasının iyice hareketlenmiş ve kayıplarını telafi etme yolunda ilerlerken tam kapanma ile yeni bir darbe aldığını sözlerine ekleyen VavaCars Ceo'su kapanmanın bitmesi ve normalleşme adımlarıyla birlikte ikinci elde yoğun bir talep artışı ve bununla beraber fiyat artışı beklendiğini ifade etti. "Piyasa hareketliliği şimdi geçici olarak frenlenmiş olsa da 17 Mayıs haftasına yoğun bir taleple geri dönecektir. Kapanma döneminde gerçekleşemeyen sarkan talebin yığılması, yaz tatili ve seyahat sezonunun başlaması, çip krizi nedeniyle sıfır otomobil tedarik sıkıntısı, 2021'in ilk 5 ayında normalden çok daha az satışın gerçekleşmiş olmasının etkisiyle biriken talebin yansıması gibi faktörler fiyatlarda artışa sebep olacaktır." dedi.