Esnafa hibe başvuruları salı günü başlıyor

Başkan Recep Erdoğan'ın açıkladığı salgından zarar gören esnafa 3-5 bin lira hibe desteği başvuruları 25 Mayıs'ta başlıyor. Başvurular bir ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecek. Tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefiyetini tesis eden esnaf ve gerçek kişi tacirler yararlanacak. Muhalefetin iddiasının aksine sayısı 160 bini geçen tekel bayisi de hibe desteğinden faydalanacak.Hibe desteğinden aralarında aktrist, hamal, arzuhalci, ebru sanatçısı, ayakkabı boyacısı, vale, çorbacı, dublör yüzlerce meslek grubu yararlanabilecek. Eğlence yerlerine hibe desteğinde alkollü, alkolsüz ayırımı yapılmayacak.Ticaret Bakanlığı da 1.4 milyon esnafa 4 milyar 622 milyon lira hibe desteğinin başvuru, ödeme koşullarına ilişkin ayrıntılarını netleştirdi. Bakanlık tarafından belirlenen iki ayrı grup için 3 bin ila 5 bin lira ödeme yapılacak. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş kişilerin yararlanabileceğini belirterek, 1 ay sürecek başvuruların 25 Mayıs'ta başlayacağını ifade etti.Hibe desteği listesinde yüzlerce meslek grubu bulunuyor. Üç bin liralık hibe desteğinden, bağımsız aktrist, dublörler, hamallık yapanlar, valeler, bestekâr, heykeltıraş, ressam, karikatürcü, gravürcü, ebru sanatçısı gibi bireysel sanatçılar, ayakkabı boyacıları, arzuhalciler de yararlanacak. Hibe desteklerinde turizm sektörü ve yiyecek içecek sektöründe alkollü, alkolsüz ayrımına gidilmedi. Hibe desteği listesi bakanlık sitesinde yayımlandı.Tez, yazım büroları, dans pistleri, diskotekler, nikah salonları, kaplıca, spa merkezleri, atış poligonları, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, sinemalar, düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi, plaj alanlarının işletilmesi, fayton ve bisikletle yolcu taşımacılığı, hamam, sauna gibi yerlerin faaliyetleri, zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum gibi yerler, form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri, eğlence parkları, spor tesislerinin işletilmesi, bilardo salonlarının faaliyetleri, öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonlar ve odası kiralanan evlerde yapılan konaklama faaliyetleri, büro destek hizmetleri, bar, meyhane ve birahanelerde içecek sunum faaliyetleri vb.Oyuncu ajansları, sürücü, gemici, dil, muhasebe kursları, kurs ve etüt merkezleri, yazılım ve bilgisayar dersi veren kurslar, mankenlik, modelistlik, stilistlik kurslarının faaliyetleri, özel kreşler, çocuk kulüpleri, tiyatro dekor ve malzemelerinin kiralanması, dikiş, nakış, güzellik, kuaförlük, berberlik kurslarının faaliyetleri, kendi hesabına çalışan valeler, hamallık hizmetleri, yazar, bestekâr, heykeltıraş, ressam, karikatürcü, gravürcü, ebru sanatçısı, pizzacılar, tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla şekerleme perakende ticareti yapanlar, reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık faaliyetleri, ayakkabı boyama hizmetleri, dondurma imalatı, lokaller (alkollüalkolsüz), dondurmacılar, fotoğrafçılar, çorbacılar, fast-food'lar vb.