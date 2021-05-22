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Haberler Ekonomi Haberleri Mazot gübre desteği ödemeleri başlıyor! Bakan Pakdemirli duyurdu: Mazot gübre desteği ödemesi sorgulama
Giriş Tarihi: 22.5.2021 09:57

Mazot gübre desteği ödemeleri başlıyor! Bakan Pakdemirli duyurdu: Mazot gübre desteği ödemesi sorgulama

Mazot gübre desteği ödemeleri başlıyor! Bakan Pakdemirli duyurdu: Mazot gübre desteği ödemesi sorgulama

Mazot gübre desteği ödemeleri ile ilgili son dakika haberi geldi. Dün basın toplantısında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,  çiftçiye mazot gübre desteği ödemelerinin başladığını duyurdu. Bu haber sonrası çiftçiler, mazot gübre desteği başvuru ve sonuç sorgulama ile ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İşte, Bakan Pakdemirli'nin son dakika açıklamaları ve mazot gübre desteği ödemeleri ile ilgili merak edilenler...

Çiftçilere müjdeli haberi dün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli verdi. 420 milyonu aşkın destek ödemeleri hakkında konuştu. Mazot gübre desteği ödemeleri ile ilgili duyuru sonrası çiftçiler, destek ödemelerinin tarihini ve sorgulama aşamalarını araştırmaya başladı. Buna göre, mazot gübre desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılan mazot gübre desteği ödemeleri açıklaması...

Mazot gübre desteği ödemeleri başlıyor! Bakan Pakdemirli duyurdu: Mazot gübre desteği ödemesi sorgulama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsünü ziyaret etti.

Pakdemirli burada yaptığı konuşmasında çiftçiye destek müjdesi verdi.

Mazot gübre desteği ödemeleri başlıyor! Bakan Pakdemirli duyurdu: Mazot gübre desteği ödemesi sorgulama

Buna göre, bugün yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemeleri üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacak.

Hububat, baklagil, dane mısır desteği için 61 bin 496 üreticiye 289 milyon 48 bin TL ödenecek. Ayrıca, mazot gübre desteği kapsamında 130 milyon 510 bin 158 TL, kırsal kalkınma destekleri kapsamında da 7 milyon 904 bin 951 TL ödenecek.

Mazot gübre desteği ödemeleri başlıyor! Bakan Pakdemirli duyurdu: Mazot gübre desteği ödemesi sorgulama

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Mazot gübre desteği ödemeleri başlıyor! Bakan Pakdemirli duyurdu: Mazot gübre desteği ödemesi sorgulama
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