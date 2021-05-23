Pandemide kâr yağdı

Pandeminedeniyle olağanüstü bir dönemden geçilen mart sonu itibarıyla son 1 yılda, şirketler tarihi başarıya imza attı. Hükümetin özellikle sanayiciyi rahatlatan teşvik ve desteklerinin etkisiyle üreten firmalar kâr rekoru kırarken, zarar eden şirket sayısı tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Hisse senetleri borsada işlem gören 283 şirketin ilk çeyrek bilançolarına göre, 143 şirket kârını artırırken, 50 şirket zarardan kâra geçti. Kârdan zarara geçen şirket sayısı 13'te kaldı. Zarar eden şirket sayısı 110'dan 60'a indi.Türkiye'nin geçen yılın son çeyreğindeki yüzde 5.9'luk büyümesine yaklaşık 2 puanlık katkı veren sanayi sektörünün, bu yılın ilk çeyreğinde de bu performansını sürdürüyor. Bilançosunu açıklayan 115 sanayi şirketinin 59'u kârını artırırken, 23'ü zarardan kâra geçti. 13 sanayi şirketinin zararı azalırken, zararı artan şirket sayısı 4'te kaldı. Son dönemde borsanın da lokomotifi olan Ereğli Demir Çelik (Erdemir), karlılıkta ilk defa bankaları geçti. Erdemir 2020'nin ilk çeyreğinde 300.4 milyon lira olan net kârını, bu yılın aynı döneminde yüzde 771 artırarak 2 milyar 617 milyon liraya çıkardı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 161.7 milyon TL zarar eden Kardemir bu yılın aynı döneminde 501.3 milyon TL ile tarihin en yüksek ilk çeyrek kârına imza attı.