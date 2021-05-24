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Haberler Ekonomi Haberleri Her anneye destek! Doğum yardımı, yarım gün çalışma desteği, süt ve emzirme parası, 300, 400, 600 TL çocuk parası nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 24.5.2021 14:52

Her anneye destek! , yarım gün çalışma desteği, , 300, 400, 600 TL nasıl alınır?

Her anneye destek! Doğum yardımı, yarım gün çalışma desteği, süt ve emzirme parası, 300, 400, 600 TL çocuk parası nasıl alınır?

Milyonlarca kadına farklı alanlarda devlet tarafından destek sağlanıyor. 300 TL, 400 TL, 600 TL şekilnde ödenen destek ücretleri, , , yarım gün çalışma desteği, sü ve emzirme parası gibi kategorilere ayrılıyor. Bu desteklerden faydalanmak isteyen çalışan ve çalışmayan tüm anneler, "Çocuk parası, doğum yardımı, yarım gün çalışma desteği, nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır" sorularının yanıtını araştırıyor. Aşağıda, yapılan çocuk sayısına göre değişiklik gösteren çocuk parası ve diğer ödemeler hakkında bilgiler yer alıyor.

Hem çalışan anneler, hem de ev hanımı olan anneler için binlerce liralık destek ödemeleri yapılıyor. başta olmak üzere, iş hayatında olan kadınlar için yarım gün çalışma desteği, izinler ve süt ile emzirme parası gibi farklı kategorilerde destek sağlanıyor. 300, 400, 600 TL da bu destek ödemeleri arasında yer alıyor. Peki, anneler destek amacıyla yapılan doğum yardımı, , yarım gün çalışma desteği ve çocuk parası başvurusu nasıl yapılır, ödemeler nasıl alınır?

Her anneye destek! Doğum yardımı, yarım gün çalışma desteği, süt ve emzirme parası, 300, 400, 600 TL çocuk parası nasıl alınır?

Devlet, nüfusun yaşlanma hızının artması üzerine aileleri çocuk yapmaya teşvik etmek için annelere '', 'doğum (rapor) yardımı', '', 'yarım gün çalışma desteği' 'gebelik ve lohusalık yardımı', 'çoklu doğum' ve 'izin parası' gibi konularda karşılıksız destek sağlıyor. Bu ödemeler ise her yıl artıyor.

Her anneye destek! Doğum yardımı, yarım gün çalışma desteği, süt ve emzirme parası, 300, 400, 600 TL çocuk parası nasıl alınır?

Çalışan çalışmayan tüm annelere çeşitli isimler altında çok sayıda verilen ödemelerden birisi de . Bu destek, doğum yapan tüm annelere veriliyor. İlk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor. Başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr' adresinden de başvuru imkanı var.

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Her anneye destek! Doğum yardımı, yarım gün çalışma desteği, süt ve emzirme parası, 300, 400, 600 TL çocuk parası nasıl alınır?

Tek çocuk doğumlarına verilen desteklerin yanında 'çoklu doğum yardım programı' ile de ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik, 0-2 yaş aralığında çocuk başına 2 yıl boyunca aylık 150 lira ödeme yapılıyor. Bunun için il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuruda bulunmak gerekiyor.

Her anneye destek! Doğum yardımı, yarım gün çalışma desteği, süt ve emzirme parası, 300, 400, 600 TL çocuk parası nasıl alınır?

SGK, tek seferde 232 lira halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği veriyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkur'lu olması ve en az 120 gün prim ödemesi yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir.

Her anneye destek! Doğum yardımı, yarım gün çalışma desteği, süt ve emzirme parası, 300, 400, 600 TL çocuk parası nasıl alınır?

Anne doğum izninde geçen süreler için de devletten para alıyor. Doğum (rapor) parası 112 gün (16 hafta) üzerinden hesaplanıyor. En düşük doğum parası 8.904 lira. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına doğum izni bittikten sonra yatıyor.

Yılın Bilim Konferansı Yarın!
Yılın Bilim Konferansı Yarın!
Her anneye destek! Doğum yardımı, yarım gün çalışma desteği, süt ve emzirme parası, 300, 400, 600 TL çocuk parası nasıl alınır?

Anne, doğum izni bittikten sonra ilk çocuk için 2 ay, ikinci için 4 ay, 3 veya daha fazla çocuk için 6 ay yarım gün çalışarak, çalışmadığı mesainin ücretini devletten alabiliyor. Doğum izni bittikten sonra 30 gün içinde İşkur'a başvurmak gerekiyor.

Her anneye destek! Doğum yardımı, yarım gün çalışma desteği, süt ve emzirme parası, 300, 400, 600 TL çocuk parası nasıl alınır?

Dar gelirli gebe kadınlara sağlık kontrollerini yaptırmaları için aylık 45 lira veriliyor. Bu kişilere aynı zamanda bir defaya mahsus 100 lira da ödeniyor. Lohusalıkta düzenli muayeneye gidilirse 2 kereye mahsus 45 lira ödeme yapılıyor.

Her anneye destek! Doğum yardımı, yarım gün çalışma desteği, süt ve emzirme parası, 300, 400, 600 TL çocuk parası nasıl alınır?

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Yılın Bilim Konferansı Yarın!
Yılın Bilim Konferansı Yarın!
Her anneye destek! Doğum yardımı, yarım gün çalışma desteği, süt ve emzirme parası, 300, 400, 600 TL çocuk parası nasıl alınır?

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Yılın Bilim Konferansı Yarın!
Yılın Bilim Konferansı Yarın!
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Her anneye destek! Doğum yardımı, yarım gün çalışma desteği, süt ve emzirme parası, 300, 400, 600 TL çocuk parası nasıl alınır?
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