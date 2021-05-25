Nefes Kredisi’ne başvurular 1 Haziran’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sanayici, tüccar, büyük şirketlere müjdesini verdiği "Nefes Kredisi"nin çerçevesi netleşti. Nefes kredisine başvurular 1 Haziran'da başlıyor. Diğer nefes kredilerinden farklı olarak Ziraat, Halk, Vakıfbank dışında katılım bankaları ve özel bankalarla birlikte geniş bir katılım sağlandı. Hazine garantili nefes kredisinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanacak, piyasa faizlerinin çok altında faiz uygulanacak. Ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen 1.4 milyon esnafa 3-5 bin lira hibe destek başvuruları da bugün başlıyor.Pandemi sürecinin ticarete, ekonomiye etkilerini azaltmak için işletmelere yönelik destekler devam ediyor. Nefes kredisi piyasalara da önemli destek unsuru olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen nefes kredisi işletmelere düşük faizli kredi imkânı sunuyor. Nefes Kredisi geçen yıl yüzde 7.5 faizle kullandırılmıştı. Edinilen bilgiye göre kredi piyasa faizinin çok altında kullandırılacak.Kredi Garanti Fonu (KGF) garantisi ile verilecek. Nefes kredisinin ciro düşüşü olan firmalara verilmesi konusu değerlendiriliyor. TOBB ile üye 365 oda ve borsaların bankalardaki mevduatları faiz ve kâr payı geliri karşılığında bu bankalar aracılığıyla indirimli oranlarda kredi olarak kullandırılacak. Başvurular nefes kredisi protokolüne imza atan bankalara yapılacak. Nefes kredisinden yararlanma koşulları daha öncekilere göre kolaylaştırılacak.Kredinin toplam hacmi oda ve borsaların bunun için ayırabilecekleri kaynakları merkeze bildirmeleri ile netleşecek. İlk taksit ödemelerinin daha önceki kredi desteklerinde olduğu gibi 6 ay ödemesiz olması durumunda ilk taksitler gelecek yıl ödenecek.Ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen 1.4 milyon esnafa verilecek hibe destek programına başvurular da bugün başlıyor. Başvurular bir ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecek. Tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefiyetini tesis eden esnaf ve gerçek kişi tacirler yararlanacak. Ticaret Bakanlığı'nca belirlenen iki ayrı grup için 3 bin ile 5 bin lira ödeme yapılacak. Tiyatrocu, hamal, arzuhalci, ressam, ebru sanatçısı, ayakkabı boyacısı, vale, çorbacı, dublör, pansiyoncu, gözlemeci, güzellik salonu, pazarda çiçek satanların da aralarında yer aldığı yüzlerce meslek grubu hibe desteği alabilecek. Hibe desteği kapsamında 5 bin lira ile desteklenecek işletmelerin bulunduğu 35, 3 bin lira hibe verilecek de 304 ekonomik faaliyet bulunuyor. Bakanlıkça belirlenen birinci ve ikinci grupta yer alan ekonomik faaliyetler Ticaret Bakanlığı internet sitesinden görülebiliyor. Ticaret Bakanlığı, destek programının uygulanmasına ilişkin başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlere yönelik protokol yapılan kurum ve kuruluşlar ve bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda "www.turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar nefes kredisine ilişkin süreçle bizzat ilgileniyor. Bu kredi TOBB'a bağlı oda ve borsalara üye işletmelere veriliyor. Krediden, bankaların kurumsal, ticari ve KOBİ segmentleri içerisinde yer alan TOBB Üyesi; Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası Üyeleri yararlanacak.