Sağlık sigortası prim borçlarına ödeme kolaylığı

Meclis'e sunulan torba yasa teklifi kapsamında nisan ayı ve öncesine ait genel sağlık sigortası borcunun anaparasını yıl sonuna kadar ödeyenlerin gecikme faiz ve cezaları da siliniyor. Daha önce hiç gelir testi yaptırmayanlar yasa yayınladıktan sonra 30 Kasım'a kadar gelir testi yaptırabilecek. Gelir testine girip de brüt asgari ücretin üçte birinden az geliri olanların prim borçları silinecek.Prim borçlarını yapılandıranlar için ikinci taksit ile GSS borçları için tanınan süre 30 Nisan'da dolmuştu. Meclis'e sunulan yasa teklifiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenmesi gereken prim alacakları da yeniden düzenleniyor. GSS'li ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik ödemekle yükümlü oldukları borçları ve bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından yasanın yayımına kadar geçen süre için Yİ-ÜFE oranlarında hesaplanacak tutarın, yasadaki süre ve şekilde ödenmesi durumunda yasal faizler silinecek. Gelir testine girmeyen veya test sonucu hanede fert başına gelir bin 192 liradan fazla çıkanların borcun anaparasını bu tarihe kadar ödemesi durumunda gecikme faizi silinecek.Devletin uzattığı barış elini tutan 10 milyon vatandaş 215 milyar liralık borcunu yapılandırdı. Nisanın ilk haftası itibarıyla gerçekleşen tahsilat 30 milyar lirayı geçti. SGK'prim borcunu yapılandırmak için başvuranların sayısı 2 milyon 100 bin, alacak tutarı da 101 milyar lira oldu.