Kapasite kullanım oranı % 75.3

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı ve reel sektör güven endeksi, 3 haftalık kapanmanın yaşandığı mayıs ayında geriledi. Kapasite kullanım oranı, mayısta bir önceki aya kıyasla 0.6 puan azalarak yüzde 75.3'e geriledi. Mayıs ayındaki düşüşün tam kapanmadan kaynaklandığını belirten analistler, normalleşmeye geçilmesi beklenen haziranda güçlü bir toparlanma olacağı görüşünde. Reel kesim güven endeksi de mayısta bir önceki aya göre 0.7 puan azalarak 110.3'e geriledi. Sektörel güven endeksi, mayısta hizmet sektöründe aylık bazda yüzde 1.1, perakende ticaret sektöründe yüzde 2.1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 3 arttı.