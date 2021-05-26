Coronavirüs salgını sonrası işletmelere destek olmak amacıyla birçok paketi devreye alan Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün yaptığı açıklama ile 2021 nefes kredisi uygulamasını duyurdu. Buna göre; 10 bankanın katılacağı nefes kredisi desteği 1 Haziran'da başlayacak. Peki nefes kredisine hangi bankalar katılacak? Nefes kredisi taksit sayıları ne kadar? İşte detaylar...
NEFES KREDİSİ VERECEK BANKALAR
Bu bankalar; TC Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Türkiye Halk Bankası AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ, T. Garanti Bankası AŞ, Yapı ve Kredi Bankası AŞ, Akbank T.A.Ş, Denizbank AŞ, Ziraat Katılım Bankası AŞ, Vakıf Katılım Bankası AŞ olarak sıralandı.
Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak.
2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. TOBB ve oda-borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacak.
6 AY ÖDEMESİZ: YILLIK FAİZ
İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlendi.