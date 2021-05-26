Coronavirüs salgını sonrası işletmelere destek olmak amacıyla birçok paketi devreye alan Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün yaptığı açıklama ile 2021 nefes kredisi uygulamasını duyurdu. Buna göre; 10 bankanın katılacağı nefes kredisi desteği 1 Haziran'da başlayacak. Peki nefes kredisine hangi bankalar katılacak? Nefes kredisi taksit sayıları ne kadar? İşte detaylar...