Evlenene 24 maaş! Çeyiz yardımı desteğinden kimler yararlanıyor?

Yasalarımız çalışanlara, emeklilere, annelere ve engellilere değişik avantajlar getirirken evlenecek gençler içinde bir destek mekanizmasını barındırıyor. 24 maaşlık bir tutardan oluşan çeyiz yardımı da bunlardan birisi. Kız çocuklarına ödenen çeyiz yardımı ile ilgili çok sayıda merak edilen konu bulunuyor. Bu konuda geniş bir bilgi verip soruları da böylece cevaplamış olalım. Öncelikle belirtelim. Anlatacağımız çeyiz yardımı devletin evlilik hesabına yaptığı katkıdan farklı. Hemen detaylara bakalım.

Kimler yararlanıyor, yaş sınırı var mı?

-Babalarından yetim maaşı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu yardımdan yararlanabiliyor.

Burada kadının yaşına bakılmıyor. Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor. Ödemeler evlilik gerçekleştikten sonra yapılıyor. Bu yüzden nikah olmadan başvuru yapılamıyor.

Ne kadar para ödeniyor?

- Bu paranın miktarı yetim kızın aldığı maaş ile belirleniyor. Örneğin; her ay babasından bin lira yetim maaşı alan bir kız çocuğuna, çeyiz yardımı olarak toplam 24 bin lira ödeniyor. Çeyiz yardımı 24 maaşın toplamından oluşuyor. Ek ödemeler varsa bunlar hariç tutuluyor.

Her evlenen bu ödemeyi alabiliyor mu?

- Bu yardımdan faydalanmak için evlenmek ve evlendiği sırada babasından maaş almaya devam ediyor olmak yeterli oluyor ancak müracaat etmek gerekiyor. Bu yüzden evlendikten sonra gerekli belgelerle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı olarak müracaat etmek gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız, SGK size kendiliğinden ödeme yapmıyor.

Başvuru için belli bir süre var mı?

- Evet. Başvuru için 5 yıllık bir hak düşürücü süre bulunuyor. Bu süre içinde başvurmayan kız çocuğunun hakkı yanıyor. O yüzden süreyi geçirmemek gerekiyor.

Hem çeyiz parası hem maaş alınır mı?

- Hayır. Evlenince yetim kız çocuğunun maaşı kesiliyor. Bunun yerine 2 yıllık maaş peşin olarak veriliyor. Dolayısıyla eşinden boşanmadan ya da eşinin ölümü olmadan maaş alamıyor. Eğer evlilik 2 yıldan önce sona ererse kız çocuk yeniden maaş bağlanması için 2 yılın dolmasını bekliyor.

İkinci evlilik yapanlara da çeyiz parası veriliyor mu?

- Hayır. Çeyiz parası almak için yetim kızın bir kez hakkı bulunuyor. İkinci evlilik yapsa da yeniden 24 maaş ödenmiyor. Böyle bir imkan sunulmuyor.

Diğer hak sahiplerinin maaşı etkileniyor mu?

- Evet. Örneğin 2 yetim kız maaş alıyorsa, evlenen yetim kızın 24 aylık süresi bittiğinde, diğer kardeşin maaş oranı artıyor.