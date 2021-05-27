Nefes kredisi nedir ve kimlere verilecek? Nefes kredisi başvurusu nereden yapılır, şartları neler, hangi bankalar verecek ve faiz oranı nedir?

KOBİ'lerin kullanabileceği, yıllık faiz oranı olarak uygun oranların belirlendiği Nefes kredisi başvuruları devam ediyor. Belirlenen çok sayıda banka tarafından verilen Nefes kredisi başvuru şartları ve ödeme tarihleri, işletme sahipleri tarafından araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nefes kredisi başvurularına ilişkin merak edilen bilgileri paylaşarak, kredi geri ödemeleri, başvuru tarihleri ve bankaları kamuoyuna duyurdu. Buna göre, 2021 Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır?
2020 yılı cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecek. Geri ödeme ise 6 ay sonra başlayacak. Yıllık faiz oranı ise Hazine destekli KGF kefaletiyle sağlanacak, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlenecek.
Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla "2021 Nefes Kredisi", 10 Bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya alınacaktır.
Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 Milyon TL altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yaşayan; Ticaret, Deniz Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret Borsası'na kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkânı sağlanacaktır.
2020 yılı cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecektir. TOBB ve Oda / Borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacaktır.6 ay ödemesiz dönem imkânı sağlanıyor
İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkânı sağlanacak olan 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacaktır.
Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlenmiştir.
HANGİ BANKALAR NEFES KREDİSİ VERECEK?
Nefes kredisi veren bankalar şu şekilde olacak;
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