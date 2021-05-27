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Haberler Ekonomi Haberleri Nefes kredisi nedir ve kimlere verilecek? Nefes kredisi başvurusu nereden yapılır, şartları neler, hangi bankalar verecek ve faiz oranı nedir?
Giriş Tarihi: 27.5.2021 09:57

nedir ve kimlere verilecek? kredisi başvurusu nereden yapılır, şartları neler, hangi bankalar verecek ve faiz oranı nedir?

Nefes kredisi nedir ve kimlere verilecek? Nefes kredisi başvurusu nereden yapılır, şartları neler, hangi bankalar verecek ve faiz oranı nedir?

Koroanvirüs salgınının ekonomik olumsuzluklarını en az seviyeye indirmek için getirilen paketleri arasında de yer alıyor. kredisi başvurusu ve başvuru tarihleri de ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. tarafından duyurulan Nefes Kredisi başvuru şartları neler ve başvuru nasıl yapılır? Aşağıda, 6 ay geri ödemesiz Nefes kredisi başvuruları, başvuru alan bankalar ve merak edilen bilgiler aşağıda yer alıyor.

KOBİ'lerin kullanabileceği, yıllık faiz oranı olarak uygun oranların belirlendiği başvuruları devam ediyor. Belirlenen çok sayıda banka tarafından verilen kredisi başvuru şartları ve ödeme tarihleri, işletme sahipleri tarafından araştırılıyor. , Nefes kredisi başvurularına ilişkin merak edilen bilgileri paylaşarak, kredi geri ödemeleri, başvuru tarihleri ve bankaları kamuoyuna duyurdu. Buna göre, 2021 Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Nefes kredisi nedir ve kimlere verilecek? Nefes kredisi başvurusu nereden yapılır, şartları neler, hangi bankalar verecek ve faiz oranı nedir?

2020 yılı cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecek. Geri ödeme ise 6 ay sonra başlayacak. Yıllık faiz oranı ise Hazine destekli KGF kefaletiyle sağlanacak, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlenecek.

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla "2021 ", 10 Bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya alınacaktır.

Nefes kredisi nedir ve kimlere verilecek? Nefes kredisi başvurusu nereden yapılır, şartları neler, hangi bankalar verecek ve faiz oranı nedir?

Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 Milyon TL altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yaşayan; Ticaret, Deniz Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret Borsası'na kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkânı sağlanacaktır.

2020 yılı cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecektir. TOBB ve Oda / Borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacaktır.6 ay ödemesiz dönem imkânı sağlanıyor

Nefes kredisi nedir ve kimlere verilecek? Nefes kredisi başvurusu nereden yapılır, şartları neler, hangi bankalar verecek ve faiz oranı nedir?

İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkânı sağlanacak olan 2021 uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacaktır.

Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlenmiştir.

Nefes kredisi nedir ve kimlere verilecek? Nefes kredisi başvurusu nereden yapılır, şartları neler, hangi bankalar verecek ve faiz oranı nedir?

HANGİ BANKALAR NEFES KREDİSİ VERECEK?
veren bankalar şu şekilde olacak;

  • T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
  • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
  • TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
  • TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
  • T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
  • YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
  • AKBANK T.A.Ş.
  • DENİZBANK A.Ş.
  • ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.
  • VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Nefes kredisi nedir ve kimlere verilecek? Nefes kredisi başvurusu nereden yapılır, şartları neler, hangi bankalar verecek ve faiz oranı nedir?

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Nefes kredisi nedir ve kimlere verilecek? Nefes kredisi başvurusu nereden yapılır, şartları neler, hangi bankalar verecek ve faiz oranı nedir?
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