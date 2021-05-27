Sabri Ülker Bilim Ödülü Doç. Dr. Karalar’ın oldu

SabriÜlker Bilim Ödülü Töreni dünyanın dört bir yanından metabolizma alanında uzman bilim insanlarının katılımıyla gerçekleşen Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu'nda gerçekleştirildi. Sabri Ülker Vakfı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen, başkanlığını Prof. Gökhan Hotamışlıgil'in yürüttüğü ve Harvard Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen sempozyumda, bu yılın bilim ödülü, Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden öğretim üyesi Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar'a verildi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, "Ödülle Türk bilim dünyasını ve genç Türk bilim öğrencilerini uluslararası alanda desteklemeye devam ettiğimiz için gurur duyuyoruz. Ülkemizde yapılacak mevzuat değişiklikleriyle bağımsız bilimsel araştırmaların gelişmesine imkân sağlamak ve ekosistemi desteklemek mümkün. Bu değişikliklerle, üniversitelerin yanı sıra bağımsız araştırmaların önü açılabilir böylelikle ülkemiz adına bilimsel verimlilik daha da artırılabilir" dedi. Kariyerine moleküler biyoloji ve genetik alanında devam eden Doç. Dr. Karalar, yaptığı çalışmalarla hücre bölünmesi ve iletişiminde kritik rol oynayan sentrozom ve silyum olarak bilinen hücre yapılarının nasıl oluştuğuna ve görev yaptığına cevap arıyor.