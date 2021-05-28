Çocuğunuza Tasarruf Yapmayı Nasıl Öğretirsiniz?

Onları parayla erken tanıştırın

Çocuğunuz sayı saymayı bilmiyor olabilir fakat kendisine yine de para kavramını tanıtmaya başlayabilirsiniz. Örneğin başlangıç olarak çocuğunuza paranın farklı formlarını (nakit, bozuk para ve kredi kartları gibi) açıklayabilirsiniz. Çocuğunuzun bir oyuncak evi ya da garajı varsa oynadığınız oyunlarda ev için yapılan yemek alışverişleri veya garaja getirilen arabalar için ödeme yapıldığını söyleyebilirsiniz. Oyun paralarını veya lego gibi oyuncak blokları ödeme yapmak için kullanabilir ve blokların büyüklüğüne göre ödemenin büyüdüğünü anlatabilirsiniz.

Tasarruf fikrini tanıtın

Çocukları küçük yaşlardan itibaren tasarrufa teşvik edin. Tasarruf, bir yetişkin ve aile için finansal refahın anahtarıdır. Düzenli olarak birikim yapma ve erken yaşlarda edinilecek tasarruf alışkanlığı, çocuğunuzun ileride bir yetişkin olarak iyi bir kredi notu elde etmesinin yoludur. Bu nedenle çocuğunuza kumbara alın veya size aldırması için onu özendirin. Tasarruf alışkanlığı vermenin güzel bir yolu; biri harcama, biri tasarruf ve diğeri de paylaşım için olmak üzere üç kavanozun olmasıdır. Tasarruf ve paylaşmayla ilgili kuralları karşılıklı belirleyin. Örneğin tasarrufların yalnızca belirli bir değerin üzerindeki eşyalarda kullanılabilmesi ve paylaşımın iyi bir amaç için yılda bir kez kullanılması gibi kurallar üzerinde konuşulabilir. Yine paylaşım için örneğin yerel bir amaca yönelik olarak bir çocuk hastanesine veya okula bağış yapılabilir.

Para hakkında konuşun

Evde para hakkında konuşmak önemlidir. Bu konuşmalar tek sefere mahsus olmamalı ve tabii ki çocuklarınızın yaşına uygun olmalıdır. Örneğin bir alışveriş listesi oluştururken, maliyet farkı nedeniyle neden bir ürünü diğerine tercih edeceğinizi kendisine açıklayabilirsiniz. Yine alışveriş öncesi belirli bir listeye sahip olmanın akıllıca para harcamaya nasıl yardımcı olduğunu çocuğunuza anlatabilirsiniz.

Çocuğunuzla alışveriş yapın

Küçük çocuklarla alışveriş yapmak zor olsa da, onları elinizden geldiğince yaptığınız alışverişlere katmaya çalışın. Onlarla farklı ürünlerin satıldığı dükkanları ziyaret edin. Böylece çocuklarınız paranın çeşitli şekillerde kullanıldığını ve farklı ürünlerin de parayla alınabildiğini göreceklerdir. Yaşları sizin görüşünüze göre yeteri kadar büyükse, rafta aradığınız ürünleri bulmaları için onları teşvik edin. Bazı ürünler için, farklı seçeneklerden ve yaptığınız seçimlerin nedenlerinden bahsedin. Kalite, bütçe, ihtiyaçlar ve istekler gibi konuları kendileriyle tartışın.

Finansal hedefler belirleyin

Yaşının uygun olduğunu düşünüyorsanız çocuğunuzu finansal hedefler koymaya teşvik edin. Bu hedefler yaşı görece küçük çocuklar için örneğin istedikleri bir oyuncağı almaya yönelik para biriktirmek veya biraz daha büyük çocuklar için bağış yapacak bir hayır kurumu seçmek olabilir. Daha büyük çocukları ise istekleri için bir bütçe ayırmaya ya da bir bankada tasarruf hesabı açmaya teşvik edin.

Bütün ebeveynler bilirler ki çocuklar, anne-babalarından gördüklerini yaparlar. Bir ebeveyn olarak, çocuğunuzun hayatında birinci derecede rol modelsiniz. Paranızı nasıl harcadığınızı veya tasarruf ettiğinizi dikkatle izleyecek ve öğreneceklerdir. Bu nedenle çocuklarınız büyüdükçe onları mali konulardan uzak tutmak yerine, yıllar içinde parayı nasıl yönettiğinizi öğretin ve onlarla fikir alışverişinde bulunun. Çocuğunuzun sizden genç yaştan itibaren öğrendikleri, büyüdükçe istikrarlı bir finansal geleceğe sahip olmasına, kendisi ve ailesi için refah içinde bir hayat kurmasına yardımcı olacaktır.