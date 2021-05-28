Yabancı yatırımcı geri dönüyor

12-21 Mayıs tarihleri arasındaki haftada yabancılar 51 milyon dolarlık hisse senedi, 174.8 milyon dolarlık tahvil-bono alımı gerçekleştirdi. Haftalık bazda 225.8 milyon dolarla marttan bu yana en fazla yabancı girişi gerçekleşti. Haftalık olarak ise en fazla yabancı girişi de 1.9 milyar dolar ile 18 Aralık 2020 haftasında gerçekleşirken yabancı yatırımcının en fazla satış yaptığı hafta ise 1.9 milyar dolar ile 26 Mart haftası olmuştu.Yabancı yatırımcılar 16 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasındaki 5 haftanın tamamında borsada net alım yaptı. Bu dönemdeki net alım tutarı 326.4 milyon dolar oldu. Yabancılar 30 Nisan-21 Mayıs arasındaki 4 haftada ise tahvil-bonoda da kesintisiz alım gerçekleştirdi. Bu 4 haftada 350 milyon dolarlık borçlanma senedi alındı. Son 4 haftadaki toplam yabancı girişi 570 milyon dolar oldu. Borsa İstanbul'da mevcut seviyelerin ve şirketlerin fiyat/kazanç oranlarının benzer ülke piyasalarına göre yüzde 50'nin üstünde iskontolu olduğuna dikkat çeken analistler, ekonominin birinci ve ikinci çeyrekteki hızlı büyümesi ile enflasyonda başlaması beklenen düşüşle birlikte yabancı girişinin hızlanacağı görüşünde.