Son dakika haberi: Yapılandırma paketinde buna dikkat! 3 yıl boyunca vergi indirimi...

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 15 maddelik yapılandırma paketine ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı.



KALAN BORÇ HESAPLANACAK

Dilbay, kasımda yaşama geçirilen yapılandırma kapsamında ikinci taksit ödemelerinin yapıldığını belirterek, "Üçüncü taksit bu ay. Bu mükellefler dilerlerse o kanun kapsamında ödemelerine devam edecek, dilerlerse çıkan bu kanunun kapsamında ödeme yapabilecek. Ödenmiş tutarlar o kanun hükümlerine göre mahsup edilecek, kalan borç yeniden bu kanuna göre yapılandırılacak" diye konuştu.