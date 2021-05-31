Pandemiye rağmen yatırımlara devam

Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, devam eden Kovid-19 salgınının, plan ve hedefleri sekteye uğrattığını ancak eski düzene dönmek için can attıkları bir dönemde olduklarını söyledi. Çetinsaya, "İnsanların yeni bir enerji ve motivasyon içinde olduğunu, salgın boyunca ertelediği plan ve yatırımlarının olduğunu düşünüyorum. Bu yatırımlar normalleşmeyle birlikte hayata geçirilecektir. Bu anlamda birçok sektörde hızlı bir hareketliliğin beklendiğini söyleyebiliriz" şeklinde konuştu. Zaruri olarak alınan tedbirlerin çok sayıda sektörü olumsuz etkilediğini söyleyen Süleyman Çetinsaya, "İnşaat sektörü bu süreçte faaliyetlerine ara vermeden devam etme gayreti içinde oldu ve bu düzene uyum sağlamaya çalıştı" dedi.Pandemi sürecinin getirdiği olumsuzluklara rağmen Türkiye'de konut alımı noktasında ciddi bir talep olduğunu kaydeden Çetinsaya, şöyle devam etti: "Bu talebin geçmişte alıma dönmesini tetikleyen en büyük unsur düşük konut kredi faizi idi. Salgının yoğun olduğu dönemde gerçekleştirilen kampanyalardaki satış rakamlarıyla da bu etkiyi gördük. Normalleşmeyle birlikte inşaat sektöründe ciddi bir hareketlilik yaşanacağı aşikar. Bunu destekleyecek en büyük unsurun yine yüzde 1'in altına çekilecek düşük konut kredi faizinin olacağını ifade etmek istiyorum. Artaş İnşaat olarak bizim ekonomimize ve sektörümüze güvenimiz tam. Bu anlamda sektördeki yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz."Medyanın toplumda iletişimin en güçlü kaynağı olduğunu ifade eden Süleyman Çetinsaya, "İnsanlar dünyada haber niteliği taşıyan olayları, gelişmeleri, yorumları uzmanından kaynağından öğrenme ihtiyacı hisseder. Ülkemizin önemli yayın kuruluşlarından olan Sabah Gazetesi de Türkiye'de tecrübeli kadrosuyla bu noktada büyük başarılara imza atıyor. Sektörümüze ve birçok sektöre yönelik haber çalışmaları, araştırmaları ve güncel konuları yakından takip ederek okuyucularına ulaştıran SABAH ailesine teşekkür ediyor, 36. yılını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.