Türkiye büyüme rakamlarıyla dünyadan pozitif ayrıştı: Yıl sonu için güçlü sinyal

Coronavirüs salgını sonrası vatandaş ve iş dünyası için birçok destek paketi açıklayan Türkiye, 2020 yılını yüzde 1.8'lik pozitif büyüme ile geride bırakmıştı. Bugün açıklanan ilk çeyrek büyüme rakamlarına göre Türkiye; Yüzde 7 ile G-20 ülkeleri arasında Çin'den sonra en fazla büyüyen ülke oldu.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tolga Dağlaroğlu büyüme rakamlarıyla ilgili sabah.com.tr'ye değerlendirmede bulundu. Dağlaroğlu, yüzde 6.6'lık bir piyasa beklentisinin olduğunu, gelen rakamların bu anlamda olumlu olduğunu kaydetti.