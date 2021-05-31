Türkiye büyüme rakamlarıyla dünyadan pozitif ayrıştı: Yıl sonu için güçlü sinyal

Coronavirüs salgını sonrası vatandaş ve iş dünyası için birçok destek paketi açıklayan Türkiye, 2020 yılını yüzde 1.8'lik pozitif büyüme ile geride bırakmıştı. Bugün açıklanan ilk çeyrek büyüme rakamlarına göre Türkiye; Yüzde 7 ile G-20 ülkeleri arasında Çin'den sonra en fazla büyüyen ülke oldu.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tolga Dağlaroğlu büyüme rakamlarıyla ilgili sabah.com.tr'ye değerlendirmede bulundu. Dağlaroğlu, yüzde 6.6'lık bir piyasa beklentisinin olduğunu, gelen rakamların bu anlamda olumlu olduğunu kaydetti.
Hane halkı tüketim harcamalarındaki 7.4'lük artışın ekonomideki pozitif göstergeye işaret ettiğini ifade eden Dağlaroğlu, dış ticaretin de büyümeye etkisi olduğunu kaydetti.
YIL SONU İÇİN GÜÇLÜ SİNYAL
Dağlaroğlu, 2021 yılının yüzde 6'nın üzerinde bir büyüme ile kapatılacağını söyleyerek, "Yaygın aşılama ile 2022'de turizm ve ihracatın da katkısıyla daha yüksek bir büyüme görebiliriz" dedi.
Dağlaroğlu, ABD Merkez Bankası (FED)'in açıkladıkları takvimden daha önce parasal sıkılaştırmaya gitmesinin de büyüme rakamlarına ilişkin önemli bir veri olacağını belirtti.
G-20 EKONOMİLERİ ARASINDA TÜRKİYE İKİNCİ OLDU
Türkiye ekonomisi 2021'in ilk çeyreğinde kaydettiği beklentilerin üzerindeki yüzde 7'lik büyümesi ile G-20 ülkeleri arasında Çin'in ardından ikinci oldu. Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 18,3 büyüme gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 7 artış gösterdi.
Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, yılın birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29,1 artarak 1 trilyon 386 milyar 347 milyon lira olarak gerçekleşti. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 188 milyar 65 milyon oldu.
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 18,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 14,4, sanayi yüzde 11,7, tarım yüzde 7,5, hizmetler yüzde 5,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,9, inşaat yüzde 2,8 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4 arttı.