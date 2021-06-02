İşçi ve işverenler dikkat: Yıllık izin, tazminat, işsizlik maaşı...

"İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanır. İşyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır."

MAAŞ NASIL BULUNUR?

Burada akıllara takılan ikinci soru ise kıdem tazminatında kullanılacak ücret hangisi olacak? Burada da yine 1475 sayılı yasanın 14. Maddesine müracaat ediyoruz. Orada tazminat hesaplanmasıyla ilgili şu hüküm bulunuyor: