Vadeli Elektrik Piyasası işleme açıldı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Vadeli Elektrik Piyasası (VEP) düzenlenen törenle işleme açıldı. VEP'te ilk eşleşme, 1 Haziran 2021 saat 13.00.12'de, Ekim 2021 baz kontratı için megavatsaat başı 405 liradan 1 lot olarak gerçekleşti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bugün devreye giren Vadeli Elektrik Piyasası ve ekimde devreye alınacak Vadeli Doğal Gaz Piyasası'nın (VGP) Türkiye'nin enerji ticaret merkezi olmasında önemli rol oynayacağını bildirdi. EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu da, VEP'te yıl sonuna kadar piyasa işletim ücreti alınmayacağını bildirdi.