Ticaret Bakanı Muş, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı ile görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Erhan Arıklı'yı ziyaret ettik. İkili ticari ve ekonomik ilişkilerimize dair çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.