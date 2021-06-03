Ticaret Bakanı Muş, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı ile görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Erhan Arıklı'yı ziyaret ettik. İkili ticari ve ekonomik ilişkilerimize dair çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.
KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Erhan Arıklı'yı ziyaret ettik.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) June 3, 2021
İkili ticari ve ekonomik ilişkilerimize dair çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. pic.twitter.com/ILhTtraO5y