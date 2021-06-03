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Giriş Tarihi: 3.6.2021 14:29

Ticaret Bakanı Muş, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı ile görüştü

DHA
Ticaret Bakanı Muş, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı ile görüştü

Ticaret Bakanı , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği ’nde (KKTC), Ekonomi ve Enerji Bakanı ile görüştü.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Erhan Arıklı'yı ziyaret ettik. İkili ticari ve ekonomik ilişkilerimize dair çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

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Ticaret Bakanı Muş, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı ile görüştü
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