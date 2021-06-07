Pandemide ayakkabıya 30 ülkeden alıcı geldi

İHRACATTA kritik rol oynayan fuarlar yeniden yabancılarla dolmaya başladı. Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı Antalya Granada Luxury Otel'de kapılarını açtı. Geçen hafta başlayan organizasyona 30 ülkeden 100 katılımcı firma ve bin yabancı alıcı geldi. Fuarda yaklaşık 30 milyon dolar
lık ticaret hacminin yakalanması bekleniyor. Yılın ilk dört ayında ihracatını yüzde 15 artışla 364 milyon dolara çıkaran ayakkabı sektörünün Türkiye'nin toplam ihracatına katkı vermeye devam ettiğini ifade eden Ekspohoes CEO'su Erkan Demir
, Türk ayakkabı sektörünün dünyadaki önemli oyunculardan biri olduğunu belirtti. Demir şu ifadeleri kullandı: "Ayakkabı sektörümüzün ihracat pazarlarındaki konumu oldukça güçlü. Bu konumu sürdürebilir kılmak için yabancıların üreticilerimizle buluşması kritik önem arz ediyor. Üretim kalitesi anlamında dünyada ilk 5'e giren 'Made in Turkiye' etiketli ayakkabıları yerinde görmeleri ve üreticilerimizle ticari anlamda samimi ve güvene dayalı iş ilişkileri kurmaları istikrarlı ihracat için olmazsa olmaz. Tek hedefimiz ihracatın sekteye uğramaması."
'MODELLERİ ÇOK HIZLI ÇIKARIYORUZ'
DEMİR, Türkiye'nin jeopolitik konumunun avantajlı olduğunu, çok hızlı üretim ve Ar-Ge yapılabildiğini söyledi. Ayakkabı modellerinin çok hızlı çıkartılabildiğini belirten Demir, "Türk firmaları, müşterisinin gönderdiği ürünü kısa sürede üretip, teslim edebiliyor. En büyük özelliklerimizden biri bu. Yurt dışında, örneğin İtalya
'da 7-8 ay önceden sipariş vermeniz lazım ki sezona yetiştirebilesiniz. Biz sezona bir ay kala sipariş verildiğinde de yetiştiriyoruz" ifadesini kullandı.