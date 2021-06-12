Bakan Elvan'dan kurumlar vergisi açıklaması: İndirim yapılacak

YÜZDE 20'YE DÜŞECEK

Yeni yatırımlarda hak edilen yatırıma katkı tutarının, kurumlar vergisi haricindeki diğer vergi ödemelerinden de belli oranda indirilebilmesine imkân sağlanacak. Bu yıl için yüzde 23 uygulanan kurumlar vergisi yüzde 20'ye düşecek."