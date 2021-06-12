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Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Elvan'dan kurumlar vergisi açıklaması: İndirim yapılacak
Giriş Tarihi: 12.6.2021 10:22 Son Güncelleme: 12.6.2021 10:28

Bakan Elvan'dan açıklaması: İndirim yapılacak

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Bakan Elvan'dan kurumlar vergisi açıklaması: İndirim yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı sanayicilerle buluşmasında reel sektör ve bankalara önemli mesajlar verdi. 'nin düşürüleceğini söyleyen Bakan Elvan, "Yeni yatırımlarda hak edilen yatırıma katkı tutarının, kurumlar vergisi haricindeki diğer vergi ödemelerinden de belli oranda indirilebilmesine imkân sağlanacak. Bu yıl için yüzde 23 uygulanan kurumlar vergisi yüzde 20'ye düşecek" dedi.

Reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştıracaklarını belirten Bakan Elvan, salgın nedeniyle zor durumdaki firmaların yapılandırılmasında yol gösterici olmaları çağrısı yaptı. 'nin düşürüleceğini söyleyen Bakan Elvan, şunları söyledi:

"Şirketlerin sermaye yapısını güçlendiren, özkaynakla finansmanı teşvik eden düzenlemeler yapılacak. Nakit sermaye artırımında yüzde 50 olan kurumlar vergisi indirimi, artırılan sermayenin yurt dışından getirilmesi durumunda yüzde 75'e çıkarılacak. Proje bazlı yatırımların ise enflasyon etkisinden korunması sağlanacak.

YÜZDE 20'YE DÜŞECEK

Yeni yatırımlarda hak edilen yatırıma katkı tutarının, kurumlar vergisi haricindeki diğer vergi ödemelerinden de belli oranda indirilebilmesine imkân sağlanacak. Bu yıl için yüzde 23 uygulanan kurumlar vergisi yüzde 20'ye düşecek."

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Bakan Elvan'dan kurumlar vergisi açıklaması: İndirim yapılacak
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