Emekli temmuz zammı belli oluyor! Emekli, memur, yaşlı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Emekli temmuz zammı ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Memurlar, emekliler, yaşlılar, engelliler ve evde bakım parası alanlar, gelirlerinde yaşanacak artışı 5 Temmuz günü Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileriyle öğrenecek. Bu süreçte vatandaşlar 'emekli zammı ne kadar olacak? 'emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?' gibi soruların yanıtlarını internet üzerinden arıyor. İşte detaylar...
2021'in ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek.
6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, yüzde 3'lük zam oranına eklenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.
5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 6.39 çıkarken, gözler kesin rakamı verecek Haziran enflasyonuna çevrildi.
Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu. Buna göre yeni maaşlar şöyle olacak:
EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL:
En düşük emekli aylığı; yüzde 7.67 artışla esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, memurda 3 bin 252, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605 liraya yükselecek.
MEMURA EN AZ 4.299 TL:
Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 lira olacak. Eş yardımı 405,73, 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 2 çocuklu memur 584,21 lira alacak.
DOKTORA 3.034 TL:
Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 3 bin 34, uzman olmayanlarda ise 2 bin 320 liraya ulaşacak.
YAŞLIYA 822 TL:
65 yaş aylığı 763,67 liradan 822,24 liraya çıkacak.
ENGELLİYE 656-984 TL:
Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 656,36, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlarınki de 984,55 liraya yükselecek.
EVDE BAKIMA 1.785 TL:
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, bin 785 liraya ulaşacak.
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