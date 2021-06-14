Emekli temmuz zammı belli oluyor! Emekli, memur, yaşlı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Emekli temmuz zammı ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Memurlar, emekliler, yaşlılar, engelliler ve evde bakım parası alanlar, gelirlerinde yaşanacak artışı 5 Temmuz günü Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileriyle öğrenecek. Bu süreçte vatandaşlar 'emekli zammı ne kadar olacak? 'emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?' gibi soruların yanıtlarını internet üzerinden arıyor. İşte detaylar...