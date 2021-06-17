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Giriş Tarihi: 17.6.2021 16:08 Son Güncelleme: 17.6.2021 16:08

yattı mı, ne zaman ödenecek? Hibe desteği ödemeleri için Bakan Muş'tan açıklama geldi!

Haziran ayı hibe desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? Hibe desteği ödemeleri için Bakan Muş'tan açıklama geldi!

Esnafa destek paketi kapsamında verilmekte olan ödemeleri için gözler bakanlığa çevrildi. Koronavirüs pandemisinin ekonomik anlamdaki negatif etkilerine karşı sağlanmakta olan bu ödeneği alacak vatandaşlar bu noktada “Haziran ayı hibe desteği yattı mı, ne zaman yatacak?” sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. 25 Mayıs'ta başvuruları alınmaya başlanan bu yardım 3 bin ve 5 bin olmak üzere iki grupta ödeniyordu. Buna göre; Esnafa hibe desteği ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar…

Tam kapanma sürecinin ardından koronavirüsle mücadelenin ekonomi ayağında esnafa destek paketleri kapsamında ödemeleri için açıklamayı bekliyordu. Ticaret Bakanı , Twitter hesabından esnafa yönelik hibe desteğine ilişkin değerlendirmede bulunurken ödemelerin başvuru sıralamasına göre yapılacağını duyurdu. Buna göre; hibe desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte konuya dair tüm detaylar…

Esnafa hibe desteği ödemeleri başladı mı, başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? 3 bin TL – 5 bin TL hibe desteği ne zaman yatacak?

BAKAN TARİH VERDİ

Ticaret Bakanı Muş, esnafa yönelik 3 bin lira ve 5 bin liralık hibe desteği ödemesinin, yarından itibaren esnafların banka hesaplarına yatırılmaya başlanacağını açıkladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından esnafa yönelik hibe desteğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hibe desteğine başvuran esnafa yarından itibaren ödemelere başlayacaklarını bildiren Muş, "3 bin lira ve 5 bin lira hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Bakanlık tarafından hibe desteği verilecek.

Destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek.

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Haziran ayı hibe desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? Hibe desteği ödemeleri için Bakan Muş'tan açıklama geldi!
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