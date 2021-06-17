Pandemide yemek kartı markete girdi

Pandemiyle birlikte yaygınlaşan evden çalışma modeli şirketlerin çalışanlarına sunduğu hizmetlerin de şeklini değiştirdi. Çalışanlara verilen yemek kartları evden çalışma modeliyle market kartı olarak şekil değiştirmeye başladı. MetropolCard
CEO'su Uğur Yıldırım
, "Yemek kartı kullanan tüm firma çalışanları kendilerine şirketleri tarafından tahsis edilen kartlarını hem market alışverişlerinde hem de online platformlarda kullanabiliyor. Pandemi döneminde evden çalışmanın da etkisiyle bu kartlarla market alışverişleri arttı" dedi. Evde çalışmaya geçen beyaz yakalıların yüzde 90'ının cep telefon numarasını kullanarak yemek yediğini ya da market alışverişi yaptığını anlatan Yıldırım, "Daha önce işyerleri çevresinde yoğunlaşan restoran kafe üyelikleri pandemi ile tüm bölgelere yayıldı. Bu dönemde özellikle İstanbul
'da marketlerde online ödeme kısmını da açtık" diye konuştu.
KREDİ KARTIYLA YÜKLEME
Pandemide online ödemeye ağırlık verildiğini aktaran Yıldırım, şunları anlattı: "Kart, uygulama, karekod ve telefon numarası olmak üzere dört farklı ödeme olanağı sunuyoruz. Telefon numarası ile ödeme olanağı sunan tek yemek kartı olma özelliği taşıyoruz. Ayrıca kredi kartı ile yemek kartına yükleme yaptırıyoruz. MetropolCard, yükleme yapanlara restoran ve market alışverişleri için yüzde 5 ve mağaza alışveriş için yüzde 15 gibi ek bakiye hediye ediyoruz. Kimlik kartı ile ödemeyi de hayata geçirdik. Kartsız yemek kartı olmanın avantajını burada da kullandık. İnsanlar sadece kartı elden ele dolaştırmayacak, cep telefonu tuşlayarak ödeme alınabileceği bir noktadaydık. Bu alanda karekod ve kimlik kartı ile ödeme devreye girdi. Pandemide bireysellik ön plana çıktı. Çalışan bir kişinin MetropolCard'ı alıp eşine verebilmesi ön plana çıktı." Yıldırım, "Kış dönemi kartının bakiyesini yaz tatili için biriktiren kullanıcılarımızın, tatil paketi seçiminden yolda kullanacağı restoranlara kadar tüm süreç boyunca indirimler ve hizmet noktalarımızla yanındayız. Tatil satın alırken, seyahat sigortası yaparken, araç kiralarken, tatil beldesindeyken tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gezinomi
ve Tatil Sepeti
ile yaptığımız anlaşmalar sayesinde tüm kart kullanıcılarımızın her yerde yanında olacağız" dedi.
SEKTÖR 7 MİLYAR TL BÜYÜKLÜĞE ULAŞTI
Yemek kartı sektörünün 7 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştığını anlatan Yıldırım, "Sektöre getirdiğimiz en büyük yenilik ilk online yemek kartı olmamızdı. Yine QR kod
ile harcama yaptıran ilk yemek kartı olduk. Bugün ise kartsız ve telefonsuz olarak da harcama yaptırabilen tek yemek kartıyız. Bu yeniliklerle sektördeki payımızı artırmaya devam ediyoruz. 2022'de sektör için yüzde 10'luk bir büyüme bekleniyor. MetropolCard olarak 2022'de yüzde 20 oranında büyüme hedefliyoruz" dedi.