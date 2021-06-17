Borç yapılandırma başvuruları bilindiği üzere geçtiğimiz sene e-devlet aracılığı ile gerçekleştirilmişti. Hal böyleyken yeni yasa teklifinin TBMM'den geçmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş başvurularını gerçekleştirmek üzere kabul edilen yasanın detaylarını araştırmaya başladı. "KYK, SGK prim borcu ve vergi borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvurular ne zaman başlıyor?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile birlikte 30 Nisan 2021 ve öncesinde beyana dayanan borçları kapsayacak. İşte yapılandırma başvurularına dair detaylar…