Kırtasiyecilere 5 bin TL hibe desteği: Kırtasiyeci Esnafı Destek Programı başvuru detayları nelerdir?

14 İLDE YÜRÜTÜLECEK

Bakan Bilgin, 14 ilde yürütülecek bu programla kişi başına 5 bin lira olmak üzere toplam 6 milyon TL destek verileceğini kaydetti. Bilgin, başvurunun fazla olması halinde emeklilik veya yaşlılık aylığı alınıp alınmaması, işletme hesabı esasına göre defter tutulması, faaliyete başlama tarihi, işletme sahibinin kadın veya genç olması gibi kriterlerin sırasıyla dikkate alınarak yararlanacakların sayısının belirleneceğini vurguladı.