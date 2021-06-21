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Giriş Tarihi: 21.6.2021 11:41 Son Güncelleme: 21.6.2021 12:20

Kırtasiyecilere 5 bin TL : Esnafı Destek Programı başvuru detayları nelerdir?

İHA
Kırtasiyecilere 5 bin TL hibe desteği: Kırtasiyeci Esnafı Destek Programı başvuru detayları nelerdir?

, Esnafı Destek Programı’nı duyurdu. Bakan Bilgin kişi başına 5 bin lira olmak üzere toplam 6 milyon TL destek verileceğini açıkladı. Program 14 ilde yürütülecek. Başvurular, Bakanlığının sitesinden bugünden itibaren başlıyor.

, Covid-19 salgınının ekonomik ve sosyal etkilerini azaltmak amacıyla bin 200 esnafı için kişi başına 5 bin lira olmak üzere toplam 6 milyon TL destek verileceğini açıkladı.

1200 ESNAF YARARLANACAK

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ile ortak yürütülen projeler kapsamında desteğin sağlanacağını belirten Bakan Bilgin, başvuruların Bakanlık resmi sitesi üzerinden bugünden itibaren alınacağını aktardı. Bakan Bilgin, "Kırtasiyeci Esnafı Destek" programından Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Ordu, Şanlıurfa'da kırtasiyecilik alanında faaliyet gösteren bin 200 esnafın yararlanabileceğini belirtti.

14 İLDE YÜRÜTÜLECEK

Bakan Bilgin, 14 ilde yürütülecek bu programla kişi başına 5 bin lira olmak üzere toplam 6 milyon TL destek verileceğini kaydetti. Bilgin, başvurunun fazla olması halinde emeklilik veya yaşlılık aylığı alınıp alınmaması, işletme hesabı esasına göre defter tutulması, faaliyete başlama tarihi, işletme sahibinin kadın veya genç olması gibi kriterlerin sırasıyla dikkate alınarak yararlanacakların sayısının belirleneceğini vurguladı.

Hibe almaya hak kazananların Bakanlığın resmi web sitesinde duyurulacağına dikkati çeken Bilgin, ödemelerin T.C. kimlik numaraları aracılığıyla PTT üzerinden yapılacağını ifade etti.

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Kırtasiyecilere 5 bin TL hibe desteği: Kırtasiyeci Esnafı Destek Programı başvuru detayları nelerdir?
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