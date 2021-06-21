Yeşil enerji ilk kez sertifikalandırılacak

Türkiye yenilenebilir enerji atılımında tarihi bir güne adım atıyor. Dünyaya örnek olacak yeşil sertifika projesi olan Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) kapsamında ilk yeşil enerji sertifikalandırma işlemi bugün yapılacak. Türkiye'de yenilenebilir enerjiye büyük ilgi olduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "YEK-G için ilk organize piyasa seans günü 21 Haziran olacak. Bu tarihten itibaren fiyatlar Organize YEK-G piyasasında oluşacak. Hidrolik
, güneş, rüzgâr, jeotermal
, biyokütle bazlı kontratlarda ticaret yapılmaya başlanacak" dedi. Dönmez, yenilenebilir enerjinin hem tüketici hem de üretici tarafında teşviki ve yaygınlaştırılması için bir dizi adım attıklarını söyledi.
ÜRETİM YÜZDE 50'LERDE
Yenilenebilir enerjinin geleceğin enerjisi olduğuna dikkat çeken Dönmez, "Yenilenebilir enerjiyi kaynak ve teknoloji bazında geliştirmek için YEKA'ları başlattık. Bugün yenilenebilir enerjiden elektrik üretimimiz yüzde 50'ler seviyesine geldi. Yani elektriğimizin yarısını yenilenebilir kaynaklardan karşılıyoruz" dedi.
BLOK ZİNCİR TEKNOLOJİSİ
Bu sistemle birlikte yenilenebilir enerji sertifikalarının kurumsal ve bireysel tüketiciler için ulaşılabilir hale geleceğini söyleyen Dönmez, "Üretimden tüketime kadar elektrik enerjisinin kaynağını belgelendirerek tüketicilere EPİAŞ
onaylı bir sistem içerisinde bunu izleme imkânı sağlayacağız. YEK-G, EPİAŞ bünyesinde, yüzde 100 yerli ve milli imkânlarla blok zincir teknolojisiyle geliştirildi. Sistemle katılımcılara şeffaf ve güvenilir bir ortam sunacağız" değerlendirmesinde bulundu.
KARBONSUZ GELECEK MÜMKÜN
YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası ile nihai tüketicilerin yenilenebilir enerjiyi kullanarak sürdürülebilir karbonsuz bir geleceğe katkı sağlayacaklarını belirten Dönmez, "YEK-G ile yenilenebilir enerji kaynaklarının bütün aşamalarda belgelenmesini sağlayacağız. Tüketiciler gönüllü olarak bu piyasaya katılarak yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik tüketimi yapabilecek ve istediği kaynak tüketimini tercih edebilecek. Firmalarımız ve bireysel tüketiciler bunu sosyal sorumluluk gereği yapabileceği gibi, ayrıca sürdürülebilirlik raporlarında da firmalarımız bu belgeyi karbon ayak izlerini belgelemede kullanabilecek" ifadelerini kullandı.