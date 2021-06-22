1.200 kırtasiyeciye 6 milyon TL

Pandemi
sürecinde okullarda eğitime ara verilmesi nedeniyle zorda olan kırtasiyeci esnafa destek programı devreye girdi. Kırtasiyeci Esnafı Destek Programı kapsamında başvurular dün itibarıyla alınmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, salgınının ekonomik ve sosyal etkilerini azaltmak amacıyla bin 200 kırtasiyeci esnafı için kişi başına 5 bin lira olmak üzere toplam 6 milyon lira destek verileceğini açıkladı.
İLK ETAPTA 14 İLDE UYGULANACAK
Bakan Bilgin, başvuruların bakanlık resmi sitesi üzerinden alınmaya başladığını belirtti. Bilgin, Kırtasiyeci Esnafı Destek Programı'ndan Adana
, Ankara
, Bursa
, Denizli
, Eskişehir
, Gaziantep
, Hatay
, İstanbul
, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Ordu, Şanlıurfa'da kırtasiyecilik alanında faaliyet gösteren bin 200 esnafın yararlanabileceğini belirtti. Bilgin, başvurunun fazla olması halinde emeklilik veya yaşlılık aylığı alınıp alınmaması, işletme hesabı esasına göre defter tutulması, faaliyete başlama tarihi, işletme sahibinin kadın veya genç olması gibi kriterlerin sırasıyla dikkate alınarak yararlanacakların sayısının belirleneceğini ifade etti. Hibe almaya hak kazananların bakanlığın resmi web sitesinde duyurulacağını kaydeden Bilgin, ödemelerin kimlik numaraları aracılığıyla PTT üzerinden yapılacağını belirtti. ANKARA